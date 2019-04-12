Найкрасивіша модель plus-size показала реальні фото у бікіні

Одна із найпопулярніших моделей plus-size Ешлі Грем здивувала прихильників неідеальними фото своїх пишних форм у купальнику. Тут немає фотошопу та постановчих кадрів!

31-річна Ешлі Грем, яку не дарма називають найвисокооплачуванішою та однією із найефектніших серед plus-size красунь, за останні кілька років встигла перевернути уявлення про вроду та ідеали жінок. Дівчина активно з'являється на світських заходів, займається для відомих брендів та веде профіль в соцмережі Instagram. Зважаючи на те, що Ешлі зовсім не соромиться ділитись звичайними знімками, на неї підписано понад 8 мільйонів осіб.

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Нещодавно Грем похизувалась своїм тілом у порції нових пляжних світлин, однак цього разу модель постала у бікіні не в ідеальних позах та без фоторедакторів.

"Крихітні речі для великих речей на вашому шляху", - відзначила дівчина у коментарі під фото, на яких спокійно їсть снеки і показує тіло крупним планом.

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