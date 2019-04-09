Модель plus-size показала пишні форми у відвертому вбранні

Всесвітньо відома модель plus-size Ешлі Грем похвалилася пишними формами в гірчичному платті.

Сексуальна модель з пишними формами Ешлі Грем завдяки любові до свого тіла заробила шалену популярність.

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Тепер красуня – званий гість всіх гучних вечірок, куди вона ретельно підбирає вбрання і не соромиться фігури. Для party в Нью-Йорку 31-річна зірка підшукала просту, але водночас відверту сукню з глибоким декольте з колекції бренду Cushnie.

Варто зазначити, що до засмаглої шкіри манекенниці чудово пасує гірчичний колір. У такому поєднанні відтінків Ешлі Грем виглядає "смачно". І, звичайно ж, який світський вихід не обходиться без шпильок: на апетитних ногах моделі ми бачимо яскраво-жовті босоніжки і яскравий білий педикюр.

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