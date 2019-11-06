Модель Victoria's Secret похизувалась формами без бюстгальтера

Популярна модель Лаіс Рібейро потішила фанатів пікантними кадрами без білизни. Здається, красуня у трендах та підтримує ідеєю відмови від бюстгальтерів.

29-річна бразильська топмодель та ангел Лаіс Рібейро не лише знімається у рекламах та сяє на подіумі Victoria's Secret, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 2 мільйони підписників. Там дівчина ледь не кожного дня публікує кадри з роботи, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно красуня похизувалась ідеальними формами без спіднього. Спершу дівчина постала тільки у халатику, а тоді в ефектній сукні з не менш ефектним декольте. Лаіс завжди готова до літа та відвертого одягу!

Джерело фото: instagram.com/laisribeiro

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