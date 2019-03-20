Найкрасивіша гравець у покер заінтригувала грайливим фото (18+)

Професійний гравець у покер Сара Андервуд підкорила серця не лише суперників, а й багатьох користувачів мережі. А все тому, що дівчина ще й модель з апетитними формами!

34-річна американська акторка, модель та професійний гравець у покер Сара Андервуд стала справжньою сенсацією, адже дівчина не лише уміло поводиться з картами, а є справжньою красунею. Тому не дивно, що за білявкою стежать понад 9 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram.

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Там дівчина ділиться яскравими знімками подорожей та звабливими фото з мінімальною кількістю одягу, адже не соромиться демонструвати свої форми. Недавнє фото Сари це підтвердило, адже дівчина позує у легкій короткій сукні з ефектним декольте.

"Почуваюсь грайливо. Я була у помірному кліматі останні два місяці, тому пустеля є бажаною зміною у цей момент", – відзначила модель під фото, заінтригувавши читачів.

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