Хейлі Бібер показала ідеальну фігуру в купальнику (18+)

Популярна модель та дружина Джастіна Бібера Хейлі розбурхала мережу новими знімками у бікіні. Ця дівчина завжди готова до літа!

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою. У вільний час дівчина також веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 26 мільйонів користувачів. Зараз племінниця відомого актора Алека Болдвіна також дотримується самоізоляції, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Нещодавно красуня опублікувала фото в купальнику, зазначивши, що мріє про Ямайку та сонячну погоду. Але більшість фанатів звернули увагу не лише на стильні аксесуари на моделі та її бажання погрітись на сонечку, а й на розкішну фігуру. І понад пів мільйона лайків та тисячі коментарів з компліментами це підтверджують.

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