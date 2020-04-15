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Гаряча білявка: блогерка розбурхала фото топлес

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Теммі Хемброу у бікіні - фото 1
Теммі Хемброу у бікіні / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-блогерка Теммлі Хемброу насолоджується сонячною погодою та нагадує фанатам про те, що має неймовірну фігуру. Тут спекотно!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно зірка вирішила нагадати, що завжди готова до спекотного сезону, тому похизувалась формами біля басейну і топлес. Понад 300 тисяч вподобань та більше як 2 тисячі коментарів з компліментами лише це підтверджують.

instagram.com/tammyhembrow - фото 398344
instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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