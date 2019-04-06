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Найкрасивіша гравець у покер похизувалась пишними формами (18+)

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Сара Андервуд показала фігуру в купальнику - фото 1
Сара Андервуд показала фігуру в купальнику / instagram.com/saraunderwood

Одна із найзвабливіших гравців у покер Сара Андервуд продовжує тішити фанатів своїми ефектними фото з мінімальною кількістю одягу. Цього разу білявка показала апетитну фігуру в купальнику.

35-річна американська фотомодель, акторка та професійний гравець в покер Сара Андервуд зачарувала прихильників своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів підписників. А все тому, що дівчина не лише вродлива та без комплексів, а й обожнює подорожувати, чим і ділиться на акаунті.

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Нещодавно Сара вирішила натякнути, що до літа залишилось зовсім небагато часу, тому показала ефектне фото у купальнику, який лише підкреслює її фігуру. Здається, в Емілі Ратажковскі з'явилась білява конкурентка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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