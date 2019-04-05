Голлівудська красуня вразила голим фото

Голлівудські знаменитості не так вже й часто наважуються показатися всьому світові без косметики. Однак зірка "Іншого світу" Кейт Бекінсейл не з таких – 45-річна актриса не побоялася опублікувати на своїй сторінці в Instagram знімок абсолютно "голого" обличчя.

Так, голлівудська красуня Кейт Бекінсейл поділилася з своїми шанувальниками інтимним кадром, на якому вона позує зовсім без макіяжу. Більш того, на сміливому знімку, який зроблений у ванній, видно, що зірка ще й оголена. Проте всі пікантні частини тіла вона все ж обрізала.

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"У здоровому тілі здоровий дух", – прокоментувала знімок актриса. Відзначимо, що у Кейт 2,8 мільйона підписників, які оцінили фото і засипали жінку компліментами.

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