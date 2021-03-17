Найкрасивіша гравець світу у покер заінтригувала новими фото (18+)

Одна із найпривабливіших гравців у покер Сара Андервуд знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через селфі лише у спідньому. Ця дівчина завжди готова до пляжного сезону!

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде сторінку в соцмережі Інстаграм де у неї майже 9 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина ділиться кадрами з мандрів, а також життя у будиночку посеред лісу. Вишенькою на торті у її яскравому профілі є пікантні фото, адже білявки зовсім не має комплексів щодо своєї фігури.

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Це підтверджують і нові знімки Сари, на яких вона позує тільки у спідньому посеред вітальні, яку вирішила трішки оновити. Звісно ж, увагу привернув не лише інтер'єр помешкання, а й сама Андервуд, яка тримає себе у чудовій формі.

Гортайте галерею:

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