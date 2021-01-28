Найкрасивіша бабуся планети з Одеси продемонструвала пружну фігуру

61-річна мешканка Одеси Світлана Гасс продемонструвала блискучі досягнення в спорті. Так, вона завоювала титул "Супербабусі" на конкурсі Mrs Grandma Globe в Болгарії.

На своїй сторінці в соціальних мережах жінка опублікувала кілька фото з тренування в тренажерному залі. На них можна побачити її чудову фізичну форму, не дивлячись на вік.

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Світлана позує в легінсах чорного кольору, інтенсивно виконуючи вправи. Спортивний наряд, який вона вибрала для тренування, добре підкреслює фігуру. Фоловери 61-річної "Супербабусі" захоплюються тим, як вона виглядає. У коментарях вони не шкодують для неї багато приємних компліментів, а також пишуть, що вона є чудовим прикладом навіть для молодого покоління.

Ось, що пишуть фанати: "На вас дуже приємно дивитися!", "Світлана, як же ви радуєте очі! Дивлячись на Вас, відчуваєш естетичне задоволення!".

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