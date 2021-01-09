Найкращий татусь в мережі: кумедне відео

В інтернеті постійно виникають ідеї для нових пранків, але розіграш від цього батька зробив його справжньою зіркою. Здається, саме так поводиться найкращий тато!

На платформі Reddit користувач з ніком nevamind3321 поділився кумедним відео з пранком, яке зацікавило мережі. Допис поступово підіймається у тренди, адже є дуже добрим.

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Головний герой ролика - батько, який вирішив розіграти свою доньку. Для цього він зайшов до неї у кімнату, тримаючи щось у долонях, та сказав, що упіймав мишу. Звісно ж, дівчина почала панікувати та просити, щоб тато забрав тваринку звідси. Але у руках він тримав зовсім не ту мишку. Як зізнались коментатори, це найпрекрасніше відео, яке вони бачили за останній час.

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