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Найкращий татусь в мережі: кумедне відео

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Пранк від батька - фото 1
Пранк від батька

В інтернеті постійно виникають ідеї для нових пранків, але розіграш від цього батька зробив його справжньою зіркою. Здається, саме так поводиться найкращий тато!

На платформі Reddit користувач з ніком nevamind3321 поділився кумедним відео з пранком, яке зацікавило мережі. Допис поступово підіймається у тренди, адже є дуже добрим.

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Головний герой ролика - батько, який вирішив розіграти свою доньку. Для цього він зайшов до неї у кімнату, тримаючи щось у долонях, та сказав, що упіймав мишу. Звісно ж, дівчина почала панікувати та просити, щоб тато забрав тваринку звідси. Але у руках він тримав зовсім не ту мишку. Як зізнались коментатори, це найпрекрасніше відео, яке вони бачили за останній час.

I caught a mouse! LMAO from r/MadeMeSmile

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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