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Чоловік створив власний Гоґвортс прямо на пляжі: відео

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Чоловік створив піщаний Гогвортс - фото 1
Чоловік створив піщаний Гогвортс / Wired

Будувати повітряні замки безглуздо, а от піщаний Гоґвортс – це справді чудова ідея, щоб стати зіркою мережі. Так вирішив герой цього відео і не помилився!

На платформі Reddit користувач з ніком TripleReverse-Card поділився ефектним відео про те, як з піску можна зробити нереально крутий замок з всесвіту Гаррі Поттера. Не дивно, що за короткий час ролик піднявся у тренди та зібрав понад 66 тисяч балів та майже 500 коментарів.

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Якщо ви думали, що тільки діти можуть будувати щось на пляжі, то витвір цього чоловіка можна впевнено назвати мистецтвом. Здається, магія у світі справді існує, адже пояснити, як йому вдалось зробити все так обережно та красиво, доволі складно.

Making a sand hogwarts from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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