Спокуслива Дженніфер Лопес виступила на MTV Video Music Awards 2018

Відома поп-зірка Дженніфер Лопес влаштувала запальний виступ на церемонії MTV Video Music Awards 2018!

20 серпня у Нью-Йорку відбулась церемонія вручення престижної премії MTV Video Music Awards 2018. Чимало зірок Голлівуду не лише побували на ній, а й виступили. Серед них і Дженніфер Лопес, яка отримала одразу дві премії та влаштувала ефектне шоу на сцені. Зірка у спокусливому вбранні вкотре довела, що у свої 49 років не збирається поступатись молоді. Зацініть!

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Виступ Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018, дивіться онлайн:

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