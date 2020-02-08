Найкращий суботній сніданок: рецепт

Почніть свої вихідні з корисного і смачного сніданку, на який збереться вся ваша сім'я! Нижче знайдете крутий рецепт.

Наш рецепт сирників дуже простий, тому вам не доведеться довго возитися з ними на кухні.

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Інгредієнти:

2 ст. л. подрібнених вівсяних пластівців

200 г сиру

1 яйце

сіль

цукор

сухофрукти

олія

Як приготувати:

Для приготування сирників перемішайте 200 г сухого сиру, яйце, 2 ст. л. подрібнених в блендері вівсяних пластівців, посоліть, додайте цукор і жменю попередньо замочених сухофруктів на ваш смак (родзинки, курага, сушена вишня). Добре перемішайте і дайте трохи постояти. Сирники можна посмажити на олії або приготувати на пару. В останньому варіанті вийде не тільки білковий, але і дієтичний сніданок. Подавати їх добре гарячими, з соусом: збийте в блендері натуральний йогурт з бананом або замороженими ягодами.

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