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Найкращий суботній сніданок: рецепт

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Смачний сніданок / menu

Почніть свої вихідні з корисного і смачного сніданку, на який збереться вся ваша сім'я! Нижче знайдете крутий рецепт.

Наш рецепт сирників дуже простий, тому вам не доведеться довго возитися з ними на кухні.

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Інгредієнти:

  • 2 ст. л. подрібнених вівсяних пластівців
  • 200 г сиру
  • 1 яйце
  • сіль
  • цукор
  • сухофрукти
  • олія
Найкращий суботній сніданок: рецепт - фото 384646

Як приготувати:

  1. Для приготування сирників перемішайте 200 г сухого сиру, яйце, 2 ст. л. подрібнених в блендері вівсяних пластівців, посоліть, додайте цукор і жменю попередньо замочених сухофруктів на ваш смак (родзинки, курага, сушена вишня). Добре перемішайте і дайте трохи постояти.
  2. Сирники можна посмажити на олії або приготувати на пару. В останньому варіанті вийде не тільки білковий, але і дієтичний сніданок.
  3. Подавати їх добре гарячими, з соусом: збийте в блендері натуральний йогурт з бананом або замороженими ягодами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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