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Класичний рецепт з курки на всі випадки життя
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Дивіться, як приготувати універсальний, всіма улюблений суп з куркою і макаронами, який дуже легко і просто зробити.
Інгредієнти:
- 2 л води
- 500 г курячого філе
- 250 г картоплі
- 100 г макаронів
- 1 цибулина середнього розміру
- 100 г моркви
- сіль і перець за смаком
- лавровий лист
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Як зробити смачний суп
Приготування:
- Миємо й ріжемо куряче філе на шматки середніх розмірів. Наливаємо в каструлю холодну воду і викладаємо туди курку. Доводимо до кипіння на сильному вогні, потім зменшуємо вогонь практично до мінімуму і варимо близько 20 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Коли вода закипить, бажано не накривати каструлю кришкою, тоді бульйон буде прозорим. Поки курка в каструлі вариться, готуємо овочі для супу. Натираємо моркву на середній тертці. Нарізаємо дрібно цибулю і відправляємо її на пательню із заздалегідь розігрітою олією для обжарювання на середній потужності. Трохи солимо.
- Через 3 хвилини додаємо до цибулі моркву. Морква віддає колір і смак тільки при підсмажуванні. Ще через 3 хвилини знімаємо пательню з вогню. Картоплю нарізаємо кубиками. Коли курка зварилася, виймаємо шматки м'яса з бульйону. Трохи їх остуджуємо і ріжемо на шматочки середніх розмірів. У киплячий бульйон додаємо картоплю. Через 10 хвилин додаємо цибулю з морквою і куряче м'ясо.
- Додаємо вермішель і перемішуємо, щоб вона не злиплась. Тепер слід суп посолити за смаком, поперчити (можна додати за смаком лавровий лист). Варимо стільки, скільки вказано на упаковці з вермішеллю мінус 1 хвилина.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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