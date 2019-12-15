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Класичний рецепт з курки на всі випадки життя

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Смачний суп - фото 1
Смачний суп / 1000.menu

Дивіться, як приготувати універсальний, всіма улюблений суп з куркою і макаронами, який дуже легко і просто зробити.

Інгредієнти:

  • 2 л води
  • 500 г курячого філе
  • 250 г картоплі
  • 100 г макаронів
  • 1 цибулина середнього розміру
  • 100 г моркви
  • сіль і перець за смаком
  • лавровий лист

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Як зробити смачний суп - фото 374286
Як зробити смачний суп

Приготування:

  1. Миємо й ріжемо куряче філе на шматки середніх розмірів. Наливаємо в каструлю холодну воду і викладаємо туди курку. Доводимо до кипіння на сильному вогні, потім зменшуємо вогонь практично до мінімуму і варимо близько 20 хвилин, періодично знімаючи піну.
  2. Коли вода закипить, бажано не накривати каструлю кришкою, тоді бульйон буде прозорим. Поки курка в каструлі вариться, готуємо овочі для супу. Натираємо моркву на середній тертці. Нарізаємо дрібно цибулю і відправляємо її на пательню із заздалегідь розігрітою олією для обжарювання на середній потужності. Трохи солимо.
  3. Через 3 хвилини додаємо до цибулі моркву. Морква віддає колір і смак тільки при підсмажуванні. Ще через 3 хвилини знімаємо пательню з вогню. Картоплю нарізаємо кубиками. Коли курка зварилася, виймаємо шматки м'яса з бульйону. Трохи їх остуджуємо і ріжемо на шматочки середніх розмірів. У киплячий бульйон додаємо картоплю. Через 10 хвилин додаємо цибулю з морквою і куряче м'ясо.
  4. Додаємо вермішель і перемішуємо, щоб вона не злиплась. Тепер слід суп посолити за смаком, поперчити (можна додати за смаком лавровий лист). Варимо стільки, скільки вказано на упаковці з вермішеллю мінус 1 хвилина.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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