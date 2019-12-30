Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Найкращий спортсмен десятиліття за версією AP

  • 46
ЛеБрон Джеймс - фото 1
ЛеБрон Джеймс / glavred

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс став найкращим спортсменом десятиліття за версією Associated Press.

За результатами 2009-2019 років гравець зайняв перше місце в рейтингу найкращих спортсменів.

І ще: Беленюк зі Слуги народу натякнув на перехід в UFC

Друге місце зайняв гравець американського футболу Том Бреді. На третій позиції опинився легкоатлет Усейн Болт, і лише на четвертій – лідер Барселони Ліонель Мессі. Замкнув п'ятірку лідерів плавець Майкл Фелпс.

Найкращий спортсмен десятиліття за версією AP - фото 377250
Найкращий спортсмен десятиліття за версією AP - фото 377247

Зазначимо, що за останні 10 років Джеймс ставав чемпіоном НБА тричі.

Читайте також: Наречена гравця Шахтаря похвалилася пишними формами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги
  • 27 грудня, 20:15
  • 35670
ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
  • 27 грудня, 13:00
  • 773
Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 15:04
  • 1676
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Світ Новини