Найкращий спортсмен десятиліття за версією AP

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс став найкращим спортсменом десятиліття за версією Associated Press.

За результатами 2009-2019 років гравець зайняв перше місце в рейтингу найкращих спортсменів.

І ще: Беленюк зі Слуги народу натякнув на перехід в UFC

Друге місце зайняв гравець американського футболу Том Бреді. На третій позиції опинився легкоатлет Усейн Болт, і лише на четвертій – лідер Барселони Ліонель Мессі. Замкнув п'ятірку лідерів плавець Майкл Фелпс.

Зазначимо, що за останні 10 років Джеймс ставав чемпіоном НБА тричі.

Читайте також: Наречена гравця Шахтаря похвалилася пишними формами