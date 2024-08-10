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Боксер Олександр Хижняк отримає $205 тисяч за олімпійську перемогу
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Нещодавно український боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном Парижа-2024 з боксу. У фінальному бою Хижняк переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.
Українець Олександр Хижняк розповів виданню Tribuna про підтримку від чемпіона WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).
Цікаво: Гімн України вже тричі лунав на Олімпіаді-2024 в Парижі: хто отримав ще одне золото
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення нагород спортсменам України – чемпіонам, призерам Олімпійських ігор та їхнім тренерам" за золоту медаль кожен український спортсмен має отримати призові у розмірі $125 тисяч доларів.
Окрім цього, на Хижняка чекає солідна нагорода від іншого українського чемпіона Олександра Усика. Останній перед початком Олімпіади-2024 пообіцяв виплатити золотому призеру $80 тисяч доларів з власних коштів. Тобто загальна сума преміальних для Олександра Хижняка становитиме щонайменше $205 тисяч доларів (приблизно 8,5 млн гривень).
Олександр Хижняк наголосив, що ця медаль була його головною метою після здобуття срібла на Олімпіаді в Токіо. Боксер висловив вдячність Богу, ЗСУ, батькові, дружині, родині та всім українцям за підтримку.
Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні. Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша нагорода разом. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував, – сказав Олександр Хижняк.
Боксер зізнався, що ця перемога відкриває нові можливості в його кар'єрі, як у професійному, так і в аматорському боксі. Проте найближчим часом він планує повернутися додому та провести час з родиною.
І коли підіймався прапор України, то дякував Богу, що на найвищих змаганнях підіймався прапор, лунав гімн, дуже багато людей його співали. Для мене це було дуже цінно, і було важко сльози стримати. Відчував кожною клітинкою тіла, ці емоції проходили через мене, – зізнався олімпійський чемпіон.
Чемпіон також розповів про свої відчуття під час церемонії нагородження. Він згадував весь свій шлях до перемоги та був переповнений емоціями, коли лунав гімн України та підіймався прапор.
До слова: Премія для олімпійців: Україна платить $125 тисяч доларів за золото
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