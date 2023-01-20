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"Найкращий книжковий дизайн 2022" – які видання стали переможцями

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"Найкращий книжковий дизайн 2022" – які видання стали переможцями - фото 1

Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" визначив 14 переможців серед 142 претендентів. Обирали у п'яти категоріях: книга для читання, візуальна книга, дитяча книга, утилітарна книга та експеримент.

"Книжковий Арсенал" у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду Buchkunst обрали 14 переможців щорічного конкурсу "Найкращий книжковий дизайн".

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Попри надзвичайно складні обставини роботи книговидавничої галузі в Україні цього року, серед видань на ринку ми маємо конкурентні продукти справді європейської якості, гідні відзнаки, промоції та представлення на світовому конкурсі дизайну. Всі ці приклади — результат ретельної та кропіткої роботи талановитих фахівців як над книгою в цілому, так і над мікродеталями в дизайні", – йдеться на сайті "Книжкового Арсеналу".

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Найкращий книжковий дизайн 2022 / Фейсбук "Книжковий Арсенал"

У номінації "Візуальна книга" перемогли:

  • Fountain of Exhaustion. Acqua Alta. Автор: Pavlo Makov
  • "Іловайськ. 2014". Автори: Олександр Глядєлов, Максим Дондюк, Максим Левін, Маркіян Лисейко
  • "Культ і образ Онуфрія Великого". Автор: Ростислав Забашта

У номінації "Книга для читання" перемогли:

  • "Camera Lucida. Нотування фотографії". Автор: Ролан Барт
  • "Божої вам ласки, містере Роузвотере". Автор: Курт Воннеґут

  • "Розмови про архітектуру". Автори: Богдан Волинський, Олег Дроздов

У номінації "Дитяча книга" перемогли:

  • "Жовтий метелик". Автор: Олександр Шатохін
  • "Казка про чорний квадрат". Авторка: Марія Білінська
  • "Це тиха ніч, мій астронавте". Авторка: Оксана Лущевська
Засідання журі конкурсу 'Найкращий книжковий дизайн-2022' - фото 518634
Засідання журі конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2022" / Фото Олександра Попенка

У номінації "Утилітарна книга" перемогли:

  • "Illustration in Ukraine. Ілюстрація в Україні". Видавництво: "CP Publishing"
  • "Довідник безбар’єрності". Видавництво: ist publishing

У номінації "Експеримент" перемогли:

  • "аlЬmanaХ", самвидав
  • "NA4JOPM8". Автор: Ігор Чекачков
  • "ПлюсМінусНескінченність", локальний журнал про глобальне.

Окрім визначення переможців, журі дало видавцям три спецвідзнаки.

Спецвідзнака журі за дизайн, який проявляє цінність молодого мистецтва:

  • "MYPH"
  • "МУХі" 2009-2021

Спецвідзнака журі за розвиток традиції української дитячої ілюстрації:

  • "Абу Каракамбада. Колискова для Мішелі"

Крім того, за відповідність форми, змісту та поліграфічного виконання журі також спеціально відзначило такі видання:

  • "La Boussole. Дитинство", видавництво "punkt publishing"
  • "Восьме життя (для Брільки)", Ніно Харатішвілі
  • Журнал "ПОТОП"
  • "Смачного!", видавництво "Каламар"
Засідання журі конкурсу 'Найкращий книжковий дизайн-2022' - фото 518635
Засідання журі конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2022" / Фото Олександра Попенка

Книжки-переможці та володарі двох спецвідзнак будуть представляти Україну на світовому конкурсі "Найкрасивіші книги світу", який організовує німецький фонд "Buchkunst", а також експонуватимуться на міжнародних книжкових ярмарках у Вільнюсі, Ляйпцигу і Франкфурті у 2023 році.

За сприяння Українського ПЕН, подані на конкурс книжки, які не стали переможцями, будуть передані в постраждалі внаслідок війни бібліотеки.

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