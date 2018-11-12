Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Найкращий фільм 2018 року за версією глядачів

  • 216
Найкращим фільмом визнали "Месників: Війну нескінченності" - фото 1
Найкращим фільмом визнали "Месників: Війну нескінченності" / eonline

Обрано найкращу стрічку в рамках премії People's Choice Awards

Напередодні відбулася 44 церемонія вручення щорічної премії People's Choice Awards, на якій були визначені найкращі фільми, телешоу і артисти за версією глядацького голосування. У результаті, найкращим фільмом визнали "Месників: Війну нескінченності".

І ще: ТОП-6 фільмів з Леонардо Ді Капріо, які вас вразять

Повний список переможців у ключових номінаціях премії:

  • Фільм року: "Месники: Війна нескінченності"
  • Актриса року: Скарлетт Йоханссон "Месники: Війна нескінченності"
  • Актор року: Чедвік Боузман "Чорна Пантера"
  • Екшен року: "Месники: Війна нескінченності"
  • Актор екшену року: Данай Джекесай Гуріра "Чорна Пантера"
  • Драматичний фільм року: "П'ятдесят відтінків свободи"
  • Комедійний фільм року: "Шпигун, який мене кинув"
  • Зірка комедійного фільму року: Мелісса Маккарті "Душа компанії"
  • Сімейний фільм року: "Суперсімейка 2"
  • Комедійний серіал року: "Помаранчевий – новий чорний"
  • Серіал року: "Смеркові мисливці"
  • Співачка року: Нікі Мінаж
  • Співак року: Шон Мендес
  • Група року: BTS
  • Альбом року: Queen – Нікі Мінаж
  • Пісня року: Idol – BTS
  • Кліп року: Idol – BTS
  • Фешн-ікона року: Вікторія Бекхем
  • Реаліті-шоу року: Сімейство Кардашян

Читайте також: Людина-павук: Навколо всесвіту: новий трейлер показав персонажів

Джерело: eonline
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1463
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811808
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура