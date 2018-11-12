Найкращий фільм 2018 року за версією глядачів

Обрано найкращу стрічку в рамках премії People's Choice Awards

Напередодні відбулася 44 церемонія вручення щорічної премії People's Choice Awards, на якій були визначені найкращі фільми, телешоу і артисти за версією глядацького голосування. У результаті, найкращим фільмом визнали "Месників: Війну нескінченності".

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Повний список переможців у ключових номінаціях премії:

Фільм року: "Месники: Війна нескінченності"

Актриса року: Скарлетт Йоханссон "Месники: Війна нескінченності"

Актор року: Чедвік Боузман "Чорна Пантера"

Екшен року: "Месники: Війна нескінченності"

Актор екшену року: Данай Джекесай Гуріра "Чорна Пантера"

Драматичний фільм року: "П'ятдесят відтінків свободи"

Комедійний фільм року: "Шпигун, який мене кинув"

Зірка комедійного фільму року: Мелісса Маккарті "Душа компанії"

Сімейний фільм року: "Суперсімейка 2"

Комедійний серіал року: "Помаранчевий – новий чорний"

Серіал року: "Смеркові мисливці"

Співачка року: Нікі Мінаж

Співак року: Шон Мендес

Група року: BTS

Альбом року: Queen – Нікі Мінаж

Пісня року: Idol – BTS

Кліп року: Idol – BTS

Фешн-ікона року: Вікторія Бекхем

Реаліті-шоу року: Сімейство Кардашян

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