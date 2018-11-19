Маленьке совеня підкорює Reddit

Користувачі не можуть відвести погляд від милої сови, яка ховалась на подвір'ї.

На платформі Reddit користувач з ніколи stizzywiggy поділився фото з маленькою совою, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 6 годин допис побачили понад 40 тисяч осіб, а ще більш як 500 залишили коментарі. Річ у тому, що мама автора знайшла маленьке совеня на ганку за дровами. Вираз у пташки був дуже здивований та трішки зляканий, адже незрозуміло, як вона зуміла туди пробратись.

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