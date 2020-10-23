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Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти

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Аерофотографія - фото 1
Аерофотографія / aerialphotoawards

Знімки, що зачарують вас з першого погляду. Ці роботи варто побачити.

Міжнародний конкурс на найкращу фотографію, зняту з повітря, Aerial Photogrphy Awards назвав лауреатів 2020 року.

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Головний приз дістався бельгійцю Себастьяну Надю, який був оголошений аерофотографом року.

У конкурсі взяли участь фотографи з 65 країн, які представили свої найкращі фотографії з використанням дронів, вертольотів, повітряних зміїв, повітряних куль або літаків. Переможців обирали у декількох категоріях, а найкращі фото опублікували на сайті конкурсу.

Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти - фото 431621

Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти - фото 431622

Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти - фото 431623

Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти - фото 431624

Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти - фото 431625

Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти - фото 431626

Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти - фото 431627

Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти - фото 431628

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Джерело: aerialphotoawards
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