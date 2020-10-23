Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти

Знімки, що зачарують вас з першого погляду. Ці роботи варто побачити.

Міжнародний конкурс на найкращу фотографію, зняту з повітря, Aerial Photogrphy Awards назвав лауреатів 2020 року.

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Головний приз дістався бельгійцю Себастьяну Надю, який був оголошений аерофотографом року.

У конкурсі взяли участь фотографи з 65 країн, які представили свої найкращі фотографії з використанням дронів, вертольотів, повітряних зміїв, повітряних куль або літаків. Переможців обирали у декількох категоріях, а найкращі фото опублікували на сайті конкурсу.

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