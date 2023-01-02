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Найкращі українські книги за 2022 року – перелік від ПЕН-клубу

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Найкращі українські книги за 2022 року – перелік від ПЕН-клубу - фото 1

Український ПЕН-клуб оприлюднив список найкращих українських книг за 2022 рік. Цікаво, що до переліку увійшли не лише літературні новинки, а й книги, які видали у минулі роки, та українська класика. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

«Через постійну загрозу власному життю й життю своїх рідних українські читачі менше читали, а видавці – видавали», – розповідають у ПЕН. У 2022 році в списку є 129 позиції, що робить його коротшим за перелік попереднього року на 44 пункти.

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Повний перелік книг можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Через постійну загрозу власному життю і життю своїх рідних українські читачі менше читали, а видавці – видавали... Та попри всі випробування і виклики, українські автори, видавці й читачі продовжували свою роботу. І ось уже вп'яте ми укладаємо список найважливіших українських новинок за версією ПЕН, щоби підсумувати цей рік і подякувати нашим видавництвам, письменникам, редакторам, перекладачам, ілюстраторам, упорядникам, журналістам і науковцям за те, що ви вистояли та лишилися вірними своїй справі", – зазначають у ПЕН.

Найкращі книги представили у таких категоріях: художня література (українська проза, українська поезія, зарубіжна література), антології, нон-фікшн (есеїстика, біографії/мемуари/інтерв'ю/епістолярії, подорожні нариси/репортажі), видання для дітей та підлітків (українська художня література, зарубіжна художня література), мистецькі видання, гуманітаристика.

Українська проза:

  1. Городецька Ганна. Інклюзія (Темпора)
  2. Грувер Анна. Її порожні місця (Видавництво Старого Лева)
  3. Зарівна Теодозія. Мовчання цезію (Дух і Літера)
  4. Манченко Марина. Гіркі апельсини (Темпора)
  5. Осока Сергій. Нічні купання в серпні (Видавництво Старого Лева)
  6. Підмогильний Валер'ян. Місто (Віхола)
  7. Процюк Степан. Руки і сльози. Роман про Івана Франка (ТунДрайв)
  8. Рафальський Сергій. Сорокоуст (Смолоскип)
  9. Сем'янків Андрій. Танці з кістками (Віхола)

Українська поезія:

  1. Бельченко Наталія. Мурмурація (Каяла)
  2. Білозір Віталій. Паперовий хлопчик (Каяла)
  3. Дністровий Анатолій. Чорна п'ятниця (Піраміда)
  4. Калитко Катерина. Люди з дієсловами (Meridian Czernowitz)
  5. Лазуткін Дмитро. Закладка (Видавництво Старого Лева)
  6. Левицький В'ячеслав. Long Play (Зелений пес)
  7. Москалець Костянтин. Срібне поле (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
  8. Павлова Олена. Шкіра міст (Смолоскип)
  9. Шакіров Олександр. Збірка мінімалістичних віршів (Amazing Journey to the King of all Cosmos 009)

Зарубіжна література:

  1. Альєнде Ісабель. Віолета / Переклад Галини Грабовської (Видавництво Анетти Антоненко)
  2. Барнз Джуліанґ. Елізабет Фінч / Переклад Ярослави Стріхи (Темпора)
  3. Барт Джон. Баришник дур-зіллям / Переклад Максима Нестелєєва та Віталія Осики (Темпора)
  4. Буковскі Чарльз. Вірші останньої ночі на Землі / Переклад Мірека Боднара (Пʼяний корабель)
  5. Вайтхед Колсон. Нікелеві хлопці / Переклад Ольги Любарської (Книголав)
  6. Воннеґут Курт. Божої вам ласки, містере Роузвотере / Переклад Тетяни Некряч (Вавилонська бібліотека)
  7. Воннеґут Курт. Колиска для кішки / Переклад Ганни Литвиненко (BookChef)
  8. Гашич Нада. Дев'ять життів пані Адели / Переклад Наталії Хороз (Видавництво 21)
  9. Ірвінг Джон. Правила будинку сидру / Переклад Ольги Тільної (Фабула)
  10. Кортасар Хуліо. Бестіарій / Переклад Олександра Лактіонова та Інни Адрух (Вавилонська бібліотека)
  11. Лафорет Кармен. Ніщо / Переклад Анни Вовченко (Комора)
  12. Мааруф Мазен. Жарти для озброєних / Переклад Катріни Хаддад (Видавництво)
  13. Маккарті Кормак. Дорога / Переклад Максима Нестелєєва та Віталія Осики (Темпора)
  14. Ренберґ Туре. Толлак Інґеборґи / Переклад Наталії Іваничук (Видавництво Старого Лева)
  15. Рільке. Вибрані вірші / Переклади Миколи Бажана, Юрія Андруховича, Дмитра Павличка, Василя Стуса (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
  16. Стівенсон Ніл. Снігопад / Переклад Остапа Українця і Катерини Дудки (Видавництво Жупанського)
  17. Тішнер Юзеф. Історія філософії по-гуцульськи / Переклад Олеся Герасима (Discursus)
  18. Харатішвілі Ніно. Восьме життя (для Брільки) / Переклад Роксоляни Свято (Комора)
  19. Шехич Фарук. Книга про Уну / Переклад Андрія Любки (Астролябія)
  20. Юнгер Ернст. Війна як внутрішнє переживання / Переклад Олександра Андрієвського (Стилет і стилос)

Найкращі українські книги за 2022 року – перелік від ПЕН-клубу - фото 517930

Українська художня література для дітей та підлітків:

  1. Андрусяк Іван. Жерар-партизан / Ілюстраторка Анна Майта (Vivat)
  2. Арєнєв Володимир. Скарбничка історій / Ілюстратори Сашко Ком'яхов, Наталя Ком'яхова (Видавництво Старого Лева)
  3. Бачинський Андрій. Примари чорної діброви (Видавництво Старого Лева)
  4. Бедрик Юрій. Хвостаті вірші / Художниця Олена Квітка (Школа)
  5. Білінська Марія. Казка про чорний квадрат (Парасоля)
  6. Була Оксана. Вересова міль (Видавництво Старого Лева)
  7. Венгринюк Христя. Чорниці для Анді / Художниця Надьожна (Чорні вівці)
  8. Вертола Світлана. Юна. Війна (Чорні вівці)
  9. Вздульська Валентина. Фотофан. Мистецтво фотографії для дітей (Мала академія)
  10. Войцехівська Саша. Таємна рада вітрів / Художник Євген Харук (Vivat)
  11. Денисенко Лариса . Діти повітряних тривог (Видавництво)
  12. Єгорушкіна Катерина. Мої вимушені канікули / Художниця Соня Авдєєва (Vivat)
  13. Живка Зоряна. Мрія: Небесні Авіалінії / Художниця Богдана Бондар (Свічадо)
  14. Захарченко Олена. Метро до Темного міста (Видавництво Старого Лева)
  15. Кирилюк Світлана. Кобилянська від А до Я / Художник Іван Шкоропад (Видавництво Старого Лева)
  16. Лущевська Оксана. Триматись за руки, сестричко / Художниця Анна Сурган (Крокус)
  17. Михед Олександр. Котик, Півник, Шафка / Художниця Євгенія Полосіна (Видавництво Старого Лева)
  18. Олійко Грася. Сукня для Марусі (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
  19. Орлова Олександра. Парфумерний щоденник Зої / Художниця Адріана Чуніс (Видавництво Старого Лева)
  20. Подоляк Олександр. Диктувала це сорока, а записував їжак / Художниця Рейда Катерина (Крокус)
  21. Рудак Лариса. Пригоди Котлетки (Парасоля)
  22. Русіна Оля. Абрикоси зацвітають уночі (Видавництво Старого Лева)
  23. Савка Мар'яна. Залізницею додому / Художниця Марта Кошулінська (Видавництво Старого Лева)
  24. Стахівська Юлія. Соня та гра кольорів (Дух і Літера)
  25. Стус Таня. Таємні історії маленьких і великих перемог / Художниця Марта Кошулінська (Книголав)
  26. Ткачук Галина. Дуб трьох лісовиків / Художниця Ксенія Маркевич (Читаріум)
  27. Фалькович Григорій. Абу Каракамбада. Колискова для Мішелі / Художниця Софія Томіленко (Крокус)
  28. Чернишенко Володимир. Битва за місто / Художниця Тетяна Копитова (Артбукс)
  29. Шатохін Олександр. Жовтий метелик (Видавництво Старого Лева)

Зарубіжна художня література для дітей та підлітків:

  1. Зіґнер Інґо. Дракончик Кокос і Чорний Лицар / Переклад Олександри Григоренко (Чорні вівці)
  2. Лаґеркранц Рус. Усього по два / Переклад Галини Кирпи (Крокус)
  3. Маґнасон Андрі Снайр. Історія про Блакитну планету / Переклад Віталія Кривоноса (Крокус)

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