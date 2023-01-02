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Найкращі українські книги за 2022 року – перелік від ПЕН-клубу
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Український ПЕН-клуб оприлюднив список найкращих українських книг за 2022 рік. Цікаво, що до переліку увійшли не лише літературні новинки, а й книги, які видали у минулі роки, та українська класика. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
«Через постійну загрозу власному життю й життю своїх рідних українські читачі менше читали, а видавці – видавали», – розповідають у ПЕН. У 2022 році в списку є 129 позиції, що робить його коротшим за перелік попереднього року на 44 пункти.
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Повний перелік книг можна переглянути за ЦИМ посиланням.
Через постійну загрозу власному життю і життю своїх рідних українські читачі менше читали, а видавці – видавали... Та попри всі випробування і виклики, українські автори, видавці й читачі продовжували свою роботу. І ось уже вп'яте ми укладаємо список найважливіших українських новинок за версією ПЕН, щоби підсумувати цей рік і подякувати нашим видавництвам, письменникам, редакторам, перекладачам, ілюстраторам, упорядникам, журналістам і науковцям за те, що ви вистояли та лишилися вірними своїй справі", – зазначають у ПЕН.
Найкращі книги представили у таких категоріях: художня література (українська проза, українська поезія, зарубіжна література), антології, нон-фікшн (есеїстика, біографії/мемуари/інтерв'ю/епістолярії, подорожні нариси/репортажі), видання для дітей та підлітків (українська художня література, зарубіжна художня література), мистецькі видання, гуманітаристика.
Українська проза:
- Городецька Ганна. Інклюзія (Темпора)
- Грувер Анна. Її порожні місця (Видавництво Старого Лева)
- Зарівна Теодозія. Мовчання цезію (Дух і Літера)
- Манченко Марина. Гіркі апельсини (Темпора)
- Осока Сергій. Нічні купання в серпні (Видавництво Старого Лева)
- Підмогильний Валер'ян. Місто (Віхола)
- Процюк Степан. Руки і сльози. Роман про Івана Франка (ТунДрайв)
- Рафальський Сергій. Сорокоуст (Смолоскип)
- Сем'янків Андрій. Танці з кістками (Віхола)
Українська поезія:
- Бельченко Наталія. Мурмурація (Каяла)
- Білозір Віталій. Паперовий хлопчик (Каяла)
- Дністровий Анатолій. Чорна п'ятниця (Піраміда)
- Калитко Катерина. Люди з дієсловами (Meridian Czernowitz)
- Лазуткін Дмитро. Закладка (Видавництво Старого Лева)
- Левицький В'ячеслав. Long Play (Зелений пес)
- Москалець Костянтин. Срібне поле (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
- Павлова Олена. Шкіра міст (Смолоскип)
- Шакіров Олександр. Збірка мінімалістичних віршів (Amazing Journey to the King of all Cosmos 009)
Зарубіжна література:
- Альєнде Ісабель. Віолета / Переклад Галини Грабовської (Видавництво Анетти Антоненко)
- Барнз Джуліанґ. Елізабет Фінч / Переклад Ярослави Стріхи (Темпора)
- Барт Джон. Баришник дур-зіллям / Переклад Максима Нестелєєва та Віталія Осики (Темпора)
- Буковскі Чарльз. Вірші останньої ночі на Землі / Переклад Мірека Боднара (Пʼяний корабель)
- Вайтхед Колсон. Нікелеві хлопці / Переклад Ольги Любарської (Книголав)
- Воннеґут Курт. Божої вам ласки, містере Роузвотере / Переклад Тетяни Некряч (Вавилонська бібліотека)
- Воннеґут Курт. Колиска для кішки / Переклад Ганни Литвиненко (BookChef)
- Гашич Нада. Дев'ять життів пані Адели / Переклад Наталії Хороз (Видавництво 21)
- Ірвінг Джон. Правила будинку сидру / Переклад Ольги Тільної (Фабула)
- Кортасар Хуліо. Бестіарій / Переклад Олександра Лактіонова та Інни Адрух (Вавилонська бібліотека)
- Лафорет Кармен. Ніщо / Переклад Анни Вовченко (Комора)
- Мааруф Мазен. Жарти для озброєних / Переклад Катріни Хаддад (Видавництво)
- Маккарті Кормак. Дорога / Переклад Максима Нестелєєва та Віталія Осики (Темпора)
- Ренберґ Туре. Толлак Інґеборґи / Переклад Наталії Іваничук (Видавництво Старого Лева)
- Рільке. Вибрані вірші / Переклади Миколи Бажана, Юрія Андруховича, Дмитра Павличка, Василя Стуса (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
- Стівенсон Ніл. Снігопад / Переклад Остапа Українця і Катерини Дудки (Видавництво Жупанського)
- Тішнер Юзеф. Історія філософії по-гуцульськи / Переклад Олеся Герасима (Discursus)
- Харатішвілі Ніно. Восьме життя (для Брільки) / Переклад Роксоляни Свято (Комора)
- Шехич Фарук. Книга про Уну / Переклад Андрія Любки (Астролябія)
- Юнгер Ернст. Війна як внутрішнє переживання / Переклад Олександра Андрієвського (Стилет і стилос)
Українська художня література для дітей та підлітків:
- Андрусяк Іван. Жерар-партизан / Ілюстраторка Анна Майта (Vivat)
- Арєнєв Володимир. Скарбничка історій / Ілюстратори Сашко Ком'яхов, Наталя Ком'яхова (Видавництво Старого Лева)
- Бачинський Андрій. Примари чорної діброви (Видавництво Старого Лева)
- Бедрик Юрій. Хвостаті вірші / Художниця Олена Квітка (Школа)
- Білінська Марія. Казка про чорний квадрат (Парасоля)
- Була Оксана. Вересова міль (Видавництво Старого Лева)
- Венгринюк Христя. Чорниці для Анді / Художниця Надьожна (Чорні вівці)
- Вертола Світлана. Юна. Війна (Чорні вівці)
- Вздульська Валентина. Фотофан. Мистецтво фотографії для дітей (Мала академія)
- Войцехівська Саша. Таємна рада вітрів / Художник Євген Харук (Vivat)
- Денисенко Лариса . Діти повітряних тривог (Видавництво)
- Єгорушкіна Катерина. Мої вимушені канікули / Художниця Соня Авдєєва (Vivat)
- Живка Зоряна. Мрія: Небесні Авіалінії / Художниця Богдана Бондар (Свічадо)
- Захарченко Олена. Метро до Темного міста (Видавництво Старого Лева)
- Кирилюк Світлана. Кобилянська від А до Я / Художник Іван Шкоропад (Видавництво Старого Лева)
- Лущевська Оксана. Триматись за руки, сестричко / Художниця Анна Сурган (Крокус)
- Михед Олександр. Котик, Півник, Шафка / Художниця Євгенія Полосіна (Видавництво Старого Лева)
- Олійко Грася. Сукня для Марусі (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
- Орлова Олександра. Парфумерний щоденник Зої / Художниця Адріана Чуніс (Видавництво Старого Лева)
- Подоляк Олександр. Диктувала це сорока, а записував їжак / Художниця Рейда Катерина (Крокус)
- Рудак Лариса. Пригоди Котлетки (Парасоля)
- Русіна Оля. Абрикоси зацвітають уночі (Видавництво Старого Лева)
- Савка Мар'яна. Залізницею додому / Художниця Марта Кошулінська (Видавництво Старого Лева)
- Стахівська Юлія. Соня та гра кольорів (Дух і Літера)
- Стус Таня. Таємні історії маленьких і великих перемог / Художниця Марта Кошулінська (Книголав)
- Ткачук Галина. Дуб трьох лісовиків / Художниця Ксенія Маркевич (Читаріум)
- Фалькович Григорій. Абу Каракамбада. Колискова для Мішелі / Художниця Софія Томіленко (Крокус)
- Чернишенко Володимир. Битва за місто / Художниця Тетяна Копитова (Артбукс)
- Шатохін Олександр. Жовтий метелик (Видавництво Старого Лева)
Зарубіжна художня література для дітей та підлітків:
- Зіґнер Інґо. Дракончик Кокос і Чорний Лицар / Переклад Олександри Григоренко (Чорні вівці)
- Лаґеркранц Рус. Усього по два / Переклад Галини Кирпи (Крокус)
- Маґнасон Андрі Снайр. Історія про Блакитну планету / Переклад Віталія Кривоноса (Крокус)
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