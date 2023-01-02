Найкращі українські книги за 2022 року – перелік від ПЕН-клубу

Український ПЕН-клуб оприлюднив список найкращих українських книг за 2022 рік. Цікаво, що до переліку увійшли не лише літературні новинки, а й книги, які видали у минулі роки, та українська класика. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

«Через постійну загрозу власному життю й життю своїх рідних українські читачі менше читали, а видавці – видавали», – розповідають у ПЕН. У 2022 році в списку є 129 позиції, що робить його коротшим за перелік попереднього року на 44 пункти.

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Повний перелік книг можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Через постійну загрозу власному життю і життю своїх рідних українські читачі менше читали, а видавці – видавали... Та попри всі випробування і виклики, українські автори, видавці й читачі продовжували свою роботу. І ось уже вп'яте ми укладаємо список найважливіших українських новинок за версією ПЕН, щоби підсумувати цей рік і подякувати нашим видавництвам, письменникам, редакторам, перекладачам, ілюстраторам, упорядникам, журналістам і науковцям за те, що ви вистояли та лишилися вірними своїй справі", – зазначають у ПЕН.

Найкращі книги представили у таких категоріях: художня література (українська проза, українська поезія, зарубіжна література), антології, нон-фікшн (есеїстика, біографії/мемуари/інтерв'ю/епістолярії, подорожні нариси/репортажі), видання для дітей та підлітків (українська художня література, зарубіжна художня література), мистецькі видання, гуманітаристика.

Українська проза:

Городецька Ганна. Інклюзія (Темпора) Грувер Анна. Її порожні місця (Видавництво Старого Лева) Зарівна Теодозія. Мовчання цезію (Дух і Літера) Манченко Марина. Гіркі апельсини (Темпора) Осока Сергій. Нічні купання в серпні (Видавництво Старого Лева) Підмогильний Валер'ян. Місто (Віхола) Процюк Степан. Руки і сльози. Роман про Івана Франка (ТунДрайв) Рафальський Сергій. Сорокоуст (Смолоскип) Сем'янків Андрій. Танці з кістками (Віхола)

Українська поезія:

Бельченко Наталія. Мурмурація (Каяла) Білозір Віталій. Паперовий хлопчик (Каяла) Дністровий Анатолій. Чорна п'ятниця (Піраміда) Калитко Катерина. Люди з дієсловами (Meridian Czernowitz) Лазуткін Дмитро. Закладка (Видавництво Старого Лева) Левицький В'ячеслав. Long Play (Зелений пес) Москалець Костянтин. Срібне поле (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) Павлова Олена. Шкіра міст (Смолоскип) Шакіров Олександр. Збірка мінімалістичних віршів (Amazing Journey to the King of all Cosmos 009)

Зарубіжна література:

Альєнде Ісабель. Віолета / Переклад Галини Грабовської (Видавництво Анетти Антоненко) Барнз Джуліанґ. Елізабет Фінч / Переклад Ярослави Стріхи (Темпора) Барт Джон. Баришник дур-зіллям / Переклад Максима Нестелєєва та Віталія Осики (Темпора) Буковскі Чарльз. Вірші останньої ночі на Землі / Переклад Мірека Боднара (Пʼяний корабель) Вайтхед Колсон. Нікелеві хлопці / Переклад Ольги Любарської (Книголав) Воннеґут Курт. Божої вам ласки, містере Роузвотере / Переклад Тетяни Некряч (Вавилонська бібліотека) Воннеґут Курт. Колиска для кішки / Переклад Ганни Литвиненко (BookChef) Гашич Нада. Дев'ять життів пані Адели / Переклад Наталії Хороз (Видавництво 21) Ірвінг Джон. Правила будинку сидру / Переклад Ольги Тільної (Фабула) Кортасар Хуліо. Бестіарій / Переклад Олександра Лактіонова та Інни Адрух (Вавилонська бібліотека) Лафорет Кармен. Ніщо / Переклад Анни Вовченко (Комора) Мааруф Мазен. Жарти для озброєних / Переклад Катріни Хаддад (Видавництво) Маккарті Кормак. Дорога / Переклад Максима Нестелєєва та Віталія Осики (Темпора) Ренберґ Туре. Толлак Інґеборґи / Переклад Наталії Іваничук (Видавництво Старого Лева) Рільке. Вибрані вірші / Переклади Миколи Бажана, Юрія Андруховича, Дмитра Павличка, Василя Стуса (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) Стівенсон Ніл. Снігопад / Переклад Остапа Українця і Катерини Дудки (Видавництво Жупанського) Тішнер Юзеф. Історія філософії по-гуцульськи / Переклад Олеся Герасима (Discursus) Харатішвілі Ніно. Восьме життя (для Брільки) / Переклад Роксоляни Свято (Комора) Шехич Фарук. Книга про Уну / Переклад Андрія Любки (Астролябія) Юнгер Ернст. Війна як внутрішнє переживання / Переклад Олександра Андрієвського (Стилет і стилос)

Українська художня література для дітей та підлітків:

Андрусяк Іван. Жерар-партизан / Ілюстраторка Анна Майта (Vivat) Арєнєв Володимир. Скарбничка історій / Ілюстратори Сашко Ком'яхов, Наталя Ком'яхова (Видавництво Старого Лева) Бачинський Андрій. Примари чорної діброви (Видавництво Старого Лева) Бедрик Юрій. Хвостаті вірші / Художниця Олена Квітка (Школа) Білінська Марія. Казка про чорний квадрат (Парасоля) Була Оксана. Вересова міль (Видавництво Старого Лева) Венгринюк Христя. Чорниці для Анді / Художниця Надьожна (Чорні вівці) Вертола Світлана. Юна. Війна (Чорні вівці) Вздульська Валентина. Фотофан. Мистецтво фотографії для дітей (Мала академія) Войцехівська Саша. Таємна рада вітрів / Художник Євген Харук (Vivat) Денисенко Лариса . Діти повітряних тривог (Видавництво) Єгорушкіна Катерина. Мої вимушені канікули / Художниця Соня Авдєєва (Vivat) Живка Зоряна. Мрія: Небесні Авіалінії / Художниця Богдана Бондар (Свічадо) Захарченко Олена. Метро до Темного міста (Видавництво Старого Лева) Кирилюк Світлана. Кобилянська від А до Я / Художник Іван Шкоропад (Видавництво Старого Лева) Лущевська Оксана. Триматись за руки, сестричко / Художниця Анна Сурган (Крокус) Михед Олександр. Котик, Півник, Шафка / Художниця Євгенія Полосіна (Видавництво Старого Лева) Олійко Грася. Сукня для Марусі (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) Орлова Олександра. Парфумерний щоденник Зої / Художниця Адріана Чуніс (Видавництво Старого Лева) Подоляк Олександр. Диктувала це сорока, а записував їжак / Художниця Рейда Катерина (Крокус) Рудак Лариса. Пригоди Котлетки (Парасоля) Русіна Оля. Абрикоси зацвітають уночі (Видавництво Старого Лева) Савка Мар'яна. Залізницею додому / Художниця Марта Кошулінська (Видавництво Старого Лева) Стахівська Юлія. Соня та гра кольорів (Дух і Літера) Стус Таня. Таємні історії маленьких і великих перемог / Художниця Марта Кошулінська (Книголав) Ткачук Галина. Дуб трьох лісовиків / Художниця Ксенія Маркевич (Читаріум) Фалькович Григорій. Абу Каракамбада. Колискова для Мішелі / Художниця Софія Томіленко (Крокус) Чернишенко Володимир. Битва за місто / Художниця Тетяна Копитова (Артбукс) Шатохін Олександр. Жовтий метелик (Видавництво Старого Лева)

Зарубіжна художня література для дітей та підлітків:

Зіґнер Інґо. Дракончик Кокос і Чорний Лицар / Переклад Олександри Григоренко (Чорні вівці) Лаґеркранц Рус. Усього по два / Переклад Галини Кирпи (Крокус) Маґнасон Андрі Снайр. Історія про Блакитну планету / Переклад Віталія Кривоноса (Крокус)

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