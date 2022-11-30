Шевченківська премія 2023: оприлюднили короткий список номінантів

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив короткий перелік імен тих, хто є претендентом на цю відзнаку у 2023 році. Читайте далі та дізнайтеся, хто має шанс на отримання престижної нагороди!

Нагороди вручатимуть у сфері літератури, мистецтвознавства, музичного і візуального мистецтв, кіно і театру. Загалом у короткий список увійшли 27 представників, а ось у довгому переліку було 44 претенденти у всіх категоріях.

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Серед номінантів – і широко відомі письменники, режисери, журналісти, митці, і недооцінені загалом культурні діячі.

Список кандидатур на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2023 році: короткий список

ЛІТЕРАТУРА

1. Авербух Олександр Михайлович – книга поезій "Жидівський король"

Олександр Михайлович – книга поезій "Жидівський король" 2. Дереш Любомир Андрійович – роман "Там, де вітер"

Любомир Андрійович – роман "Там, де вітер" 3. Калитко Катерина Олександрівна – книга поезій "Орден мовчальниць"

Катерина Олександрівна – книга поезій "Орден мовчальниць" 4. Лазарук Мирослав Ярославович – книга поезій "Тилинка й литаври"

Мирослав Ярославович – книга поезій "Тилинка й литаври" 5. Стольников Владислав Феліксович – книга поезій "Ужинок серпневого надвечір'я"

Владислав Феліксович – книга поезій "Ужинок серпневого надвечір'я" 6. Таран Людмила Василівна – книга прози "Айвенко, або Чоловіки – це..."

Людмила Василівна – книга прози "Айвенко, або Чоловіки – це..." 7. Артем Чех (Чередник Артем Олександрович) – роман "Хто ти такий?"

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

8. Жадько Віктор Олексійович – книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля"

Віктор Олексійович – книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля" 9. Назаренко Михайло Йосипович – книга "Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792-1883." У двох частинах

Михайло Йосипович – книга "Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792-1883." У двох частинах 10. Тарнашинська Людмила Броніславівна – книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти"

ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА

11. Дубчак Ольга Петрівна – книги "Чути українською", "Бачити українською"

Ольга Петрівна – книги "Чути українською", "Бачити українською" 12. Казарін Павло Володимирович – книга "Дикий Захід Східної Європи"

Павло Володимирович – книга "Дикий Захід Східної Європи" 13. Логвиненко Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка) – документальний серіал "Деокупація"

Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка) – документальний серіал "Деокупація" 14. Портніков Віталій Едуардович – публіцистика 2017-2022 років

Віталій Едуардович – публіцистика 2017-2022 років 15. Чорна Світлана Феодосіївна – книга "Українська Церква і московські міфи"

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

16. Бурмака Марія Вікторівна (композиторка, виконавиця) – проєкт "Улюблені класики"

Марія Вікторівна (композиторка, виконавиця) – проєкт "Улюблені класики" 17. Гурт "Хорея Козацька" – Компаніченко Тарас Вікторович, Охрімчук Сергій Михайлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Бережнюк Максим Павлович (виконавці) – аудіоальбом "Пісні Української революції"

– Компаніченко Тарас Вікторович, Охрімчук Сергій Михайлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Бережнюк Максим Павлович (виконавці) – аудіоальбом "Пісні Української революції" 18. Петриченко Євген Володимирович (композитор), Пліш Богдан Йосипович (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга Іванівна (генеральна директорка Державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка) – музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ"

Євген Володимирович (композитор), Пліш Богдан Йосипович (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга Іванівна (генеральна директорка Державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка) – музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ" 19. Тищенко Олександр Васильович (композитор), Курач Юрій Володимирович (диригент) – концертна програма "Зацвіла в долині червона калина"

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

20. Делієва Наталя Вікторівна (авторка), Костюк Валерій Вікторович (автор, громадянин Канади), Пода Таїсія Олександрівна (режисерка) – мультимедійна виставка "Імерсивний світ Тараса Шевченка"

Наталя Вікторівна (авторка), Костюк Валерій Вікторович (автор, громадянин Канади), Пода Таїсія Олександрівна (режисерка) – мультимедійна виставка "Імерсивний світ Тараса Шевченка" 21. Кравець Віталій Іванович (художник) – серія робіт "Анатомія Безхребетних"

КІНОМИСТЕЦТВО

22. Горбач Марина Юріївна (авторка сценарію і режисерка) – повнометражний ігровий фільм "Клондайк"

Марина Юріївна (авторка сценарію і режисерка) – повнометражний ігровий фільм "Клондайк" 23. Жураківська Олеся Вікторівна (виконавиця головної ролі), Руденко Валентина Степанівна (авторка ідеї та сценарію), Ткаченко Тарас Анатолійович (режисер-постановник), Куц Тетяна Федорівна та Горенштейн Вікторія Марківна (продюсерки) – телевізійний серіал "МАМА"

Олеся Вікторівна (виконавиця головної ролі), Руденко Валентина Степанівна (авторка ідеї та сценарію), Ткаченко Тарас Анатолійович (режисер-постановник), Куц Тетяна Федорівна та Горенштейн Вікторія Марківна (продюсерки) – телевізійний серіал "МАМА" 24. Зінченко Олександр Миколайович (автор сценарію), Лисенко Сергій Анатолійович (режисер) – документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла"

Олександр Миколайович (автор сценарію), Лисенко Сергій Анатолійович (режисер) – документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" 25. Цілик Ірина Андріївна (режисерка) – фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

26. Гнатковський Олексій Іванович (режисер) – комедія Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

Олексій Іванович (режисер) – комедія Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка 27.Захоженко Дмитро Олегович (режисер), Хорошко Олексій Євгенович (сценограф), Антоняк Марія Володимирівна (художниця по костюмах), Цимбаліст Оксана Олександрівна, Сидорко Василь Васильович (актори) – вистава "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки

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