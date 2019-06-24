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Минуло 25 років, а зірки серіалу ДРУЗІ досі дружать: нові спільні фото це доводять

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Головні актори Друзів - фото 1
Головні актори Друзів

Акторки культового серіалу 90-х "Друзі" залишились справжніми подругами й дотепер. З'ясувалося, що й поза екраном Кортні Кокс, Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу проводять час разом та святкують важливі події. Дивіться самі!

З прем'єри серіалу "Друзі" минуло вже 25 років, але час не є перешкодою для справжньої дружби. Головні героїні стрічки й зараз підтримують зв'язок та діляться кумедними спільними фото.

Це цікаво: Раритетні фото зі зйомок улюбленого серіалу Друзі

Днями Дженніфер Еністон (Рейчел) та Ліза Кудроу (Фібі) стали гостями на 55-річчі Кортні Кокс (Моніка). "Як же мені пощастило святкувати день народження з цими двома. Я люблю вас дівчата, дуже сильно", – прокоментувала фото Кортні.

Фібі, Моніка і Рейч - фото 336210
Фібі, Моніка і Рейч
Святкова вечірка з нагоди дн Кортні Кокс - фото 336211
Святкова вечірка з нагоди дн Кортні Кокс

У відповідь Ліза Кудроу запостила знімок з іменинницею, підписавши його словами: "Просто пам'ятай, Кортні, я завжди буду старшою за тебе. З днем народження, люба".

Моніка і Фібі - фото 336206
Моніка і Фібі

Схоже, святкування дня народження Кортні Кокс затягнулося, адже вона опублікувала нове фото з героїнями "Друзів". Цього разу зірки позують без макіяжу та зовсім не соромляться своєї природної вроди. Дженніфер Еністон, нагадаємо, вже 50, а Лізі Кудроу – 54.

Зірки Друзів знову разом - фото 336208
Зірки Друзів знову разом
Минуло 25 років, а зірки серіалу ДРУЗІ досі дружать: нові спільні фото це доводять - фото 336207

Радимо вам знову переглянути улюблений серіал!

Найкращі подруги Дженніфер Еністон і Кортні Кокс - фото 336209
Найкращі подруги Дженніфер Еністон і Кортні Кокс

Читайте також: Як змінилися головні герої серіалу Друзі за 25 років

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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