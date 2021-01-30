Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)

Ці стендап-артисти стали гумористами першої величини та справжніми зірками комедійної сцени. Дивіться їхні найкращі виступи!

Алі Вонг

Ім'я в оригіналі: Ali Wong

в оригіналі: Ali Wong Назва стендапу: Baby Cobra

Алі – смілива американська стендаперка, яка під час вагітності влаштувала шоу. Результат – успішний та провокативний матеріал про сексуальне минуле, шлях до вагітності, жахи материнства.

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Луї Сі Кей

Ім'я в оригіналі: Louis C.K.

в оригіналі: Louis C.K. Назва стендапу: 2017

Луї знають завдяки його жорсткій подачі та відсутності заборонених тем. У цьому стендапі про аборти, протести, суїцид, життя, виховання дітей, релігію, ідеальні стосунки та щасливі пари.

Тейлор Томлінсон

Ім'я в оригіналі: Taylor Tomlinson

в оригіналі: Taylor Tomlinson Назва стендапу: Quarter-Life Crisis

Це молода та запальна комедійна артистка, яка рохповідає про стосунки. Про різні стосунки: між партнерами, у парі, у сім'ї та між різними людьми. Ви точно впізнаєте себе, особливо, якщо вам від 20 до 30 років.

Стюрт Лі

Ім'я в оригіналі: Stewart Lee

в оригіналі: Stewart Lee Назва стендапу: Stand Up Comedian

Комедія в подачі Лі набуває зовсім інших форм, вона все ще актуальна, абсурдна та самоіронічна. Стюарт зосереджується на темах релігії, політкоректності та мистецтва.

Джордж Карлін

Ім'я в оригіналі: George Carlin

в оригіналі: George Carlin Назва стендапу: It's Bad for Ya!

Основні теми комічних виступів Джорджа – політика та релігія. У 2000 році його визнали найкращим комедіантом Америки, і цей титул він утримував протягом 4 років, до 2004.

Річард Харрінг

Ім'я в оригіналі: Richard Herring

в оригіналі: Richard Herring Назва стендапу: Oh Frig, I'm 50!

Харрінг починав свою кар'єру коміка в дуеті зі Стюартом Лі. Їхній дует навіть отримав визнання з боку BBC. Усі номери коміки будували на контрастах – інтелектуальний і раціональний Лі та ненормальний і чарівний Харрінг. Це і був фундамент до самостійної кар'єри стендапера.

Джон Олівер

Ім'я в оригіналі: John Oliver

в оригіналі: John Oliver Назва стендапу: I am not Funny, Maybe Jewish & Definitely a Smirf

Від 2010 року Олівер проводив чотири сезони в Нью-Йоркському стендап-шоу Джона Олівера. Його стиль – перебільшення, дивні акценти та манери у дусі Монті Пайтона. Олівер використовує свою культуру як основу для жартів.

Річард Прайор

Ім'я в оригіналі: Richard Pryor

в оригіналі: Richard Pryor Назва стендапу: Classic Stand Up Comedy Show

Це 1977 рік! На відео – Річард Прайор – американський стендап-комік, актор та письменник. Він охопив широку аудиторію своїми цікавими спостереженнями та стилем розповіді. Його вважають одним з найбільших та найвпливовіших комедіантів-стендапів усіх часів.

Ханна Гетсбі

Ім'я в оригіналі: Hannah Gadsby

в оригіналі: Hannah Gadsby Назва стендапу: Nannet

Ця австралійка обрала такий формат стендапу, який близький до філософської промови. Ханна розмірковує про ідентичність, традиційне суспільство, мислення людей і самотність. Декому цей стендап може видатися складним і напруженим.

Азіз Ансарі

Ім'я в оригіналі: Aziz Ansari

в оригіналі: Aziz Ansari Назва стендапу: Right Now

Азіз говорить з глядачем на теми політики, расизму, несправедливості. Зазвичай його комедійний стиль зосереджується на аспектах особистого життя.

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