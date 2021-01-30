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Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
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Ці стендап-артисти стали гумористами першої величини та справжніми зірками комедійної сцени. Дивіться їхні найкращі виступи!
Алі Вонг
- Ім'я в оригіналі: Ali Wong
- Назва стендапу: Baby Cobra
Алі – смілива американська стендаперка, яка під час вагітності влаштувала шоу. Результат – успішний та провокативний матеріал про сексуальне минуле, шлях до вагітності, жахи материнства.
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Луї Сі Кей
- Ім'я в оригіналі: Louis C.K.
- Назва стендапу: 2017
Луї знають завдяки його жорсткій подачі та відсутності заборонених тем. У цьому стендапі про аборти, протести, суїцид, життя, виховання дітей, релігію, ідеальні стосунки та щасливі пари.
Тейлор Томлінсон
- Ім'я в оригіналі: Taylor Tomlinson
- Назва стендапу: Quarter-Life Crisis
Це молода та запальна комедійна артистка, яка рохповідає про стосунки. Про різні стосунки: між партнерами, у парі, у сім'ї та між різними людьми. Ви точно впізнаєте себе, особливо, якщо вам від 20 до 30 років.
Стюрт Лі
- Ім'я в оригіналі: Stewart Lee
- Назва стендапу: Stand Up Comedian
Комедія в подачі Лі набуває зовсім інших форм, вона все ще актуальна, абсурдна та самоіронічна. Стюарт зосереджується на темах релігії, політкоректності та мистецтва.
Джордж Карлін
- Ім'я в оригіналі: George Carlin
- Назва стендапу: It's Bad for Ya!
Основні теми комічних виступів Джорджа – політика та релігія. У 2000 році його визнали найкращим комедіантом Америки, і цей титул він утримував протягом 4 років, до 2004.
Річард Харрінг
- Ім'я в оригіналі: Richard Herring
- Назва стендапу: Oh Frig, I'm 50!
Харрінг починав свою кар'єру коміка в дуеті зі Стюартом Лі. Їхній дует навіть отримав визнання з боку BBC. Усі номери коміки будували на контрастах – інтелектуальний і раціональний Лі та ненормальний і чарівний Харрінг. Це і був фундамент до самостійної кар'єри стендапера.
Джон Олівер
- Ім'я в оригіналі: John Oliver
- Назва стендапу: I am not Funny, Maybe Jewish & Definitely a Smirf
Від 2010 року Олівер проводив чотири сезони в Нью-Йоркському стендап-шоу Джона Олівера. Його стиль – перебільшення, дивні акценти та манери у дусі Монті Пайтона. Олівер використовує свою культуру як основу для жартів.
Річард Прайор
- Ім'я в оригіналі: Richard Pryor
- Назва стендапу: Classic Stand Up Comedy Show
Це 1977 рік! На відео – Річард Прайор – американський стендап-комік, актор та письменник. Він охопив широку аудиторію своїми цікавими спостереженнями та стилем розповіді. Його вважають одним з найбільших та найвпливовіших комедіантів-стендапів усіх часів.
Ханна Гетсбі
- Ім'я в оригіналі: Hannah Gadsby
- Назва стендапу: Nannet
Ця австралійка обрала такий формат стендапу, який близький до філософської промови. Ханна розмірковує про ідентичність, традиційне суспільство, мислення людей і самотність. Декому цей стендап може видатися складним і напруженим.
Азіз Ансарі
- Ім'я в оригіналі: Aziz Ansari
- Назва стендапу: Right Now
Азіз говорить з глядачем на теми політики, расизму, несправедливості. Зазвичай його комедійний стиль зосереджується на аспектах особистого життя.
До теми: ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
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