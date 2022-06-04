Найкращі серіали червня 2022: ТОП 7 новинок, які варто подивитись

Найочікуваніші прем'єри серіалів червня 2022 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо MAXIMUM зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць літа!

Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У червні глядачів потішать трилерами та криміналом, порцією фентезі та мультсеріалом для дорослих.

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Ірма Веп (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Irma Vep

Irma Vep Жанр: драма, комедія

драма, комедія Країна : США

: США Режисер: Олів'є Ассаяс

Олів'є Ассаяс У головних ролях: Алісія Вікандер, Адріа Архона, Том Стеррідж, Чень Фала, Керрі Браунштейн, Ларс Айдінгер

Алісія Вікандер, Адріа Архона, Том Стеррідж, Чень Фала, Керрі Браунштейн, Ларс Айдінгер Тривалість: 50 хв.

50 хв. Коли: з 6 червня 2022

Сюжет розповідає про акторку Міру, яка добряче розчаровується у сфері кіно та приїздить у Францію. Тут вона прагне втілити образ Ірми Веп в оновленій версії стрічки "Вампіри". Відзначимо, що серіал є рімейком однойменного фільму від цього ж режисера Олів'є Ассаяса.

Ірма Веп, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Том Свіфт (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Tom Swift

Tom Swift Жанр : драма, детектив, фантастика

: драма, детектив, фантастика Країна : США

: США Режисер : Антон Кроппер, Майкл А. Алловіц

: Антон Кроппер, Майкл А. Алловіц У головних ролях: Кеннет Труджілло, Ліззі Каппуччіно, ЛеВар Бертон, Ворд Хортон, Ешлі Мюррей, Крістофер Б. Дункан

Кеннет Труджілло, Ліззі Каппуччіно, ЛеВар Бертон, Ворд Хортон, Ешлі Мюррей, Крістофер Б. Дункан Тривалість : 43 хв.

: 43 хв. Коли: з 8 червня 2022

з 8 червня 2022 Сюжет розгортається навколо талановитого мільярдера Тома Свіфта, який є ще й прекрасним винахідником. Раптом він втрачає свого батька за загадкових обставин, тож вирішує з'ясувати, що ж насправді трапилось. Стрічка є спінофом серіалу "Ненсі Дрю".

Том Свіфт, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Міс Марвел (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Ms. Marvel

Ms. Marvel Жанр: фантастика, пригоди, бойовик, за коміксами

фантастика, пригоди, бойовик, за коміксами Країна: США

США Режисер: Шармін Обаід, Аділь Ель Арбі, Білал Фалла, Міра Менон

Шармін Обаід, Аділь Ель Арбі, Білал Фалла, Міра Менон У головних ролях: Іман Веллані, Меттью Лінц, Ясмін Флетчер, Лаурель Марсден, Саагар Шайк, Ріш Шах, Мохан Капур

Іман Веллані, Меттью Лінц, Ясмін Флетчер, Лаурель Марсден, Саагар Шайк, Ріш Шах, Мохан Капур Тривалість : 30 хв.

: 30 хв. Коли: з 8 червня 2022

Сюжет базується на однойменних коміксах від Marvel та розповідає про звичайну 16-річну американку пакистанського походження Камелу Хан. Дівчина мешкає у Нью-Джерсі і раптово стає власницею неймовірних браслетів, які надають їй надприродних сил. Зважаючи на те, що кумиром Камели завжди була Керол Денверс (Капітан Марвел), головна героїня вирішує боротись зі злом під псевдо Міс Марвел.

Міс Марвел, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Перше вбивство (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу : First Kill

: First Kill Жанр: детектив, жахи, драма

детектив, жахи, драма Країна: США

США Режисер : Джет Вілкінсон

: Джет Вілкінсон У головних ролях : Сара Кетрін Хук, ІманІ Льюїс, Елізабет Мітчелл, Джонас Дилан Аллен, Вілл Свенсон, Ділан МакНамара, Грейсі Дзінні, Домінік Гудман

: Сара Кетрін Хук, ІманІ Льюїс, Елізабет Мітчелл, Джонас Дилан Аллен, Вілл Свенсон, Ділан МакНамара, Грейсі Дзінні, Домінік Гудман Тривалість : 60 хв.

: 60 хв. Коли: з 10 червня 2022

Сюжет розгортається навколо підлітка-вампіра Джульєтти, якій потрібно здійснити перше вбивство, щоб зайняти законне місце у своїй вампірській родині. Вона обирає для цієї місії новеньку дівчину у місті Калліопу. Але насправді жертва виявляється не такою простою, адже походить з сімейства відомих мисливців на вампірів.

Перше вбивство, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Улюблений дурень бога (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: God's Favorite Idiot

God's Favorite Idiot Жанр: комедія, фантастика

комедія, фантастика Країна: США

США Режисер: Майкл МакДональд

Майкл МакДональд У головних ролях: Мелісса МакКарті, Бен Фелкоун, Усман Еллі, Леслі Бібб, Кевін Данн

Мелісса МакКарті, Бен Фелкоун, Усман Еллі, Леслі Бібб, Кевін Данн Тривалість : 30 хв.

: 30 хв. Коли: з 15 червня 2022

Сюжет розповідає про звичайного працівника техпідтримки Кларка, якого вдарила блискавка зі справді ангельської хмарини. Хлопець отримав здатність сяяти і не лише це. Його колеги та кохана Емілі одразу ж вирішили, що тепер він посланець Бога. І справді Кларк отримує місію від ангелів про те, що тепер він має завадити кінцю світу.

Улюблений дурень бога, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Людина проти бджоли (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Man vs. Bee

Man vs. Bee Жанр : комедія

: комедія Країна: Великобританія

Великобританія Режисер: Девід Керр

Девід Керр У головних ролях: Деніел Фірн, Айша Кала, Тоні Маккарті, Джин Лу, Брендан Мерфі, Ровен Аткінсон, Лі Байфорд

Деніел Фірн, Айша Кала, Тоні Маккарті, Джин Лу, Брендан Мерфі, Ровен Аткінсон, Лі Байфорд Тривалість: 10 хв.

10 хв. Коли: з 24 червня 2022

Сюжет розгортається навколо не надто умілого охоронця Тревора, який має підтримувати спокій у розкішному особняку. Але всі його плани та зусилля псує набридлива бджола. Комаха стає ключовим суперником та ворогом чоловіка, а також перетворює його життя у справжній хаос.

Людина проти бджоли, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Жінка при грошах (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Loot

Loot Жанр : комедія

: комедія Країна: США

США Режисер: Метт Хаббард, Алан Янг

Метт Хаббард, Алан Янг У головних ролях : Мая Рудольф, Стефані Стайлз, Меган Фей, Енн Стедман, Ана Рей, Чіп Чінері, Олів'є Мартінес, Джоел Кім Бустер, Шеріл Френсіс Харінгтон

: Мая Рудольф, Стефані Стайлз, Меган Фей, Енн Стедман, Ана Рей, Чіп Чінері, Олів'є Мартінес, Джоел Кім Бустер, Шеріл Френсіс Харінгтон Тривалість : 10 хв.

: 10 хв. Коли: з 24 червня 2022

Сюжет розповідає про мільярдерку Моллі Новак, життя якого нагадує мрію: приватні літак, величезна яхта, ефектний особняк та все, чого забажає душа. Але раптом все змінює зрада її чоловіка після 20 років шлюбу. Це трапляється на одній з вечірок, тож преса активно обговорює розрив багатіїв. Тепер Моллі доводиться шукати себе, щоб не втонути в горі. Раптово вона дізнається, що володіє благодійним фондом, тож вирішує активно зайнятись ним та довести, що вона не просто багатійка.

Жінка при грошах, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Прем'єри нових сезонів серіалів у червні 2022:

3 червня – Орвілл (The Orville), 3 сезон;

4 червня – Ритміка (Physical), 2 сезон;

4 червня – Хлопці/ Хлопаки (The Boys), 3 сезон;

7 червня – Назустріч пітьмі (In the Dark), 4 сезон;

16 червня – З любов'ю, Віктор (Love, Victor), 3 сезон;

20 червня – Царство тварин (Animal Kingdom), 6 сезон;

23 червня – Академія Амбрелла /Академія Парасоля (The Umbrella Academy) 3 сезон;

27 червня – Світ Дикого Заходу (Westworld), 4 сезон;

29 червня – Вбивства в одній будівлі (Only Murders in the Building), 2 сезон.

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