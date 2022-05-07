Дім Дракона: дивіться тизер приквела Гри престолів

Компанія HBO показала тизер-трейлер серіалу "Дім дракона". Він, нагадаємо, є приквелом серіалу "Гра престолів".

Події серіалу засновані на книзі письменника Джорджа Мартіна "Полум'я та кров". Вони розгортаються за 200 років до подій "Гри престолів" та присвячені історії клану Таргарієнів.

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Дім Дракона: дивіться онлайн тизер приквела Гри престолів

Серед виконавців головних ролей у серіалі – Педді Консідайн (Ультиматум Борна), Метт Сміт (Доктор Хто), Емма Д'Арсі (Шукачі правди). Зауважимо, що перший тизер шоу показали восени 2021 року.

Прем'єра "Дому дракона" пройде на стрімінговому сервісі HBO Max 21 серпня. Перший сезон складатиметься з 10 серій.

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