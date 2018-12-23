Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги

Найкрутіші серіали 2018 року не залишать байдужими фанатів фентезі, драми, комедій та анімації. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийшли у світ за останній рік!

Видозмінений вуглець

Оригінальна назва: Altered Carbon

Жанр: наукова фантастика

Країна: США

Режисер: Джуліус Онаг

У головних ролях: Юель Кіннаман, Джеймс Пюрфой, Марта Ігареда, Кріс Коннер

Тривалість: 60 хв.

Коли: з 8 лютого

У час, коли людство знайшло спосіб продовжувати життя через перенесення свідомості в нове тіло, шанс на реабілітацію отримує найманець Такеші Ковач. Його оживляють у тілі загиблого поліцейського, щоб він розкрив таємне убивство одного із найбагатших чоловіків світу. До слова, саме багатій і наймає Такеші, адже не може згадати, хто ж намагався його знищити. Новий світ, нові реалії - нові погляди та правила.

Видозмінений вуглець, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Гострі предмети (16+)

Оригінальна назва: Sharp objects

Жанр: драма, трилер, кримінал

Країна: США

Режисер: Жан-Марк Валле

У головних ролях: Емі Адамс, Патрішія Кларксон, Кріс Мессіна, Джексон Херст, Уілл Чейз

Тривалість: 60 хв.

Коли: з 8 липня

За сюжетом, журналістка Камілла Прікер працює у невеличкій газеті в Чикаго, однак її кар'єру важко назвати блискучою. Якось у неї випадає можливість все ж здобути славу, але для цього потрібно повернутись у рідне місто та провести розслідування щодо жорстокого маніяка, який вбиває дівчат. На щастя чи на жаль, жінка знає всіх у містечку, однак замість сенсації вона отримує справжнє жахіття.

Гострі предмети, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Розчарування (16+)

Оригінальна назва: Disenchantment

Жанр: мультсеріал, для дорослих, фентезі, комедія

Країна: США

Режисер: Метт Гроунінг, Рейд Харрісон

У головних ролях: Еббі Джейкобсон, Нат Факсон, Ерік Андре, Джейні Баттен, Метт Беррі, Джон Ді Маджіо

Тривалість: 22 хв.

Дата: з 17 серпня

Фанати "Сімпсонів" отримали дорослий мультсеріал, який розповідає про королівство Дрімленд. Щоправда, принцеса у ньому не надто полюбляє рожеві сукні та зловживає алкоголем. До того ж, її друзі - сварливий ельф та особистий демон. Здається, навіть король не може втримати цю дівчину від дивних пригод.

Розчарування, дивіться трейлер онлайн:

Поліція Парадайз (18+)

Оригінальна назва: Paradise PD

Жанр: мультфільм, комедія

Країна: США

Режисер: Роджер Блек, Марк Провіссьєро

У головних ролях: Том Кенні, Сара Чок, Дена Снайдер, Седрік Ярбро, Девід Херман

Тривалість: 30 хв.

Дата: з 1 вересня

Доволі чорна мультиплікаційна комедія розповідає про невеличке містечко Парадайз, яке насправді зовсім не райське. І проблема навіть не в жахливій владі, а в дуже недолугих поліцейських.

Поліція Парадайз, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Маніяк (16+)

Оригінальна назва: Maniac

Жанр: комедія, фантастика

Країна: США

Режисер: Кері Фукунага

У головних ролях: Джона Хілл, Емма Стоун, Джастін Теру, Джеміма Керк, Саллі Філд, Джулія Гарнер

Тривалість: 30 хв

Дата: з 21 вересня

За сюжетом, двоє незнайомих людей вирішують взяти участь у тестуванні нових ліків. Енні, яку грає Емма Стоун, намагається прийти до тями після краху у стосунках, а Оуен у виконанні Джони Хілла страждає від шизофренії ще з дитинства. А от диво-ліки від лікаря Мантлрея, роль якого зіграв Джастін Теру, повинні вилікувати будь-які захворювання, щоправда, про побічні ефекти ніхто не казав.

Маніяк, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Моторошні пригоди Сабріни (16+)

Оригінальна назва: The Chilling Adventures of Sabrina

Жанр: містика. фентазі, жахи, трилер

Країна: США

Режисер: Лі Толанд Кригер

У головних ролях: Кірнан Шіпка, Джаз Сінклер, Мішель Гомес, Ченс Пердомо, Люси Девіс, Міранда Отто, Річард Койл

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 25 жовтня

Ще один рімейк популярного телесеріалу про юну відьму Сабріну. Щоправда, цей серіал зовсім не такий сонячний та веселий, адже розповідає про темний бік дорослішання нашої героїні. Не важко здогадатись, що не легко жити, бувши і смертною, і відьмою. Боротьба зі злом та захист всього світу і своєї родини - не дуже позитивні історії.

Моторошні пригоди Сабріни , дивіться трейлер онлайн:

Початок

Оригінальна назва: Origin

Жанр: трилер, фантастика

Країна: Великобританія

Режисер: Пол У. С. Андерсон, Марк Брозел

У головних ролях: Том Фелтон, Наталія Тена, Філіпп Крістофер, Віл Кобан, Шиван Каллен

Тривалість: 45 хв.

Дата: з 14 листопада

Серіал "Початок" розповідає про космічний корабель, який тримає курс до далекої невідомої планети, яка має шанси врятувати людство. Щоправда, на його борту розгортається справжня епопея, у якій незнайомці намагаються вижити.

Початок, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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