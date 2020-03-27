Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Найкращі продукти для зміцнення легенів

  • 53
Продукти для легенів - фото 1
Продукти для легенів / nur

Існують продукти, що підтримують і оздоровляють легкі завдяки своїм речовинам. Обов'язково включайте їх в раціон зараз.

Білий чай. За даними журналу Cuerpomente, він містить вражаюче високу кількість антиоксидантних поліфенолів. Дослідження показують, що екстракт білого чаю здатний викликати загибель клітин раку легенів.

І ще: Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів

Ківі. Для зміцнення імунної системи, здатної протистояти натиску вірусів і бактерій, які вражають дихальні шляхи і легені, організму необхідний вітамін С. Плоди ківі – його найкраще джерело: в 100 грамах міститься 93 мг. Фрукт також містить вітамін Е, який підсилює дію вітаміну С.

Найкращі продукти для зміцнення легенів - фото 394436

Цибуля. Речовина кверцетин і сполуки сірки, які є в цьому продукті, роблять його натуральними ліками проти хвороб легенів і дихальних шляхів. Молода цибуля має м'який смак, що дозволяє вживати її в сирому вигляді.

Цикорій. Червоний цикорій багатий інуліном, найбільш корисним типом клітковини для зміцнення кишкової мікробіоти. Здорова флора кишечника особливо ефективно допомагає імунній системі запобігати інфекціям, включаючи легеневим.

Яблука. Згідно з дослідженням Університетської клініки Святого Георгія в Лондоні, для зміцнення органу, поліпшення легеневої функції дуже корисно з'їдати одне-два яблука на день. Вчені констатують: любителі яблук демонструють більший об'єм легенів.

Найкращі продукти для зміцнення легенів - фото 394435

Читайте також: 5 простих і корисних перекусів на роботу

Джерело: nur
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 українських слів, які дуже влучно описують карантин
  • 25 березня, 12:00
  • 17377
Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
  • Вчора, 12:14
  • 321
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2188770
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа