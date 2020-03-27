Найкращі продукти для зміцнення легенів

Існують продукти, що підтримують і оздоровляють легкі завдяки своїм речовинам. Обов'язково включайте їх в раціон зараз.

Білий чай. За даними журналу Cuerpomente, він містить вражаюче високу кількість антиоксидантних поліфенолів. Дослідження показують, що екстракт білого чаю здатний викликати загибель клітин раку легенів.

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Ківі. Для зміцнення імунної системи, здатної протистояти натиску вірусів і бактерій, які вражають дихальні шляхи і легені, організму необхідний вітамін С. Плоди ківі – його найкраще джерело: в 100 грамах міститься 93 мг. Фрукт також містить вітамін Е, який підсилює дію вітаміну С.

Цибуля. Речовина кверцетин і сполуки сірки, які є в цьому продукті, роблять його натуральними ліками проти хвороб легенів і дихальних шляхів. Молода цибуля має м'який смак, що дозволяє вживати її в сирому вигляді.

Цикорій. Червоний цикорій багатий інуліном, найбільш корисним типом клітковини для зміцнення кишкової мікробіоти. Здорова флора кишечника особливо ефективно допомагає імунній системі запобігати інфекціям, включаючи легеневим.

Яблука. Згідно з дослідженням Університетської клініки Святого Георгія в Лондоні, для зміцнення органу, поліпшення легеневої функції дуже корисно з'їдати одне-два яблука на день. Вчені констатують: любителі яблук демонструють більший об'єм легенів.

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