Найкращі переробки одягу із секонд-хенду (фото)

Джилліан Оуенс – письменник і дизайнер з компанії Columbia SC, яка вирішила трохи видозмінити уявлення про сучасну моду.

Зіткнувшись з фінансовими неприємностями й ніяковістю через мінливі сучасні модні тенденції, вона пройшлася по магазинах секонд-хенду і накупила собі дешевого, старомодного, але багатообіцяючого одягу.

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Після цього жінка почала перетворювати все це на нові шикарні предмети гардеробу. "Я хвилювалася через вплив суспільства споживання на нашу планету, адже люди все частіше викидають сукні та інші предмети гардероба, які були надіті всього раз чи два".

Цей проєкт перетворився на блог і швидко набрав обертів хобі. Своїми стильними та креативними шедеврами Оуенс просуває надихаючу ідею про те, що мода може бути екологічно чистою, етичною і дешевою.

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