Олена Зеленська в стильному костюмі взяла участь в нараді послів: фото

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь в щорічній нараді послів. Вперше дружина президента стала учасницею такого заходу.

На цій зустрічі Олена Зеленська розповіла про результати проєктів у сфері культурної дипломатії в 2020 році і заручилася підтримкою керівників дипломатичних місій України на наступний рік.

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"Культурна дипломатія – це один з важливих інструментів м'якої сили, яку я як перша леді використовую для просування української культури у світі", – зазначила Зеленська. За її словами, за цей рік Україна запустила вже сім аудіогідів у всесвітньо відомих музеях різних країн. У планах – запуск ще трьох до кінця грудня і, щонайменше, шести в наступному році.

Як заявили в Офісі президента, культурна дипломатія має значно ширший напрямок, ніж просто аудіогіди. Вона включає налагодження культурних міждержавних обмінів з метою популяризації української культури і мистецтва за кордоном, а також створення умов для доступу українців до кращих досягнень світової культури і мистецтва.

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