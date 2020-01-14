Завжди в моді: Чоткий Паца випустив сучасну версію пісні Щедрик

Українські блогери YouТube-каналу "Чоткий Паца" в новій пародії переспівали традиційну різдвяну пісню "Щедрик". Дивіться кліп на сучасну версію щедрівки!

Нову пародію "Чоткий Паца" зняли на пісню "Yung Hefner" від Моргенштерна. І хоча за основу взятий кліп скандального російського блогера, відео "Паци" присвячене українським традиціям.

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Автори переспівали відому щедрівку на сучасний лад. "Щедрик-щедрик" в тренді вже більше ніж 1000 років, а наскільки довго затримається в трендах сучасна культура?" – замислюються над питанням блогери. Ми впевнені, що творчість Моргенштерна забудуть скоро, а народна українська творчість буде в тренді завжди!

Текст і слова "Щедрика" від Чоткого Паци

Так паскудно (негоже),

Промайнули вже свята. Самота....

Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик, щедрик,

З кожної хати луна

Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик (дай гроші),

Щедрик-щедрик, щедрик (відчиняй),

Завжди в моді в народі оцей бенгер.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар увесь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Роди, Боже, жито, роди, Боже, жито,

На новеє літо, на новеє літо.

Роди, Боже, сливи, Роди, Боже, сливи,

Щоб були щасливі, щоб були щасливі.

Сію, вію, посіваю, з Новим роком

(З новим щастям) вітаю.

Шкода, що вже не повернути цю епоху...

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло,

Щоб в кишені шелестіло.

Сію густо, перехресно,

На добробут людям чесним,

Промовляю з кожним кроком

З новим щастям, з Новим роком.

Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик, щедрик,

З кожної хати луна

Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик (дай гроші),

Щедрик-щедрик, щедрик (відчиняй),

Завжди в моді в народі оцей бенгер.

Мем Чоткого паци

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