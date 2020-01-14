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Завжди в моді: Чоткий Паца випустив сучасну версію пісні Щедрик

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Чоткий Паца - фото 1
Чоткий Паца

Українські блогери YouТube-каналу "Чоткий Паца" в новій пародії переспівали традиційну різдвяну пісню "Щедрик". Дивіться кліп на сучасну версію щедрівки!

Нову пародію "Чоткий Паца" зняли на пісню "Yung Hefner" від Моргенштерна. І хоча за основу взятий кліп скандального російського блогера, відео "Паци" присвячене українським традиціям.

Це цікаво: Пародія Чоткий Паца – Попа, как у Ким

Автори переспівали відому щедрівку на сучасний лад. "Щедрик-щедрик" в тренді вже більше ніж 1000 років, а наскільки довго затримається в трендах сучасна культура?" – замислюються над питанням блогери. Ми впевнені, що творчість Моргенштерна забудуть скоро, а народна українська творчість буде в тренді завжди!

Текст і слова "Щедрика" від Чоткого Паци

Так паскудно (негоже),
Промайнули вже свята. Самота....
Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик, щедрик,
З кожної хати луна
Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик (дай гроші),
Щедрик-щедрик, щедрик (відчиняй),
Завжди в моді в народі оцей бенгер.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар увесь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Роди, Боже, жито, роди, Боже, жито,
На новеє літо, на новеє літо.
Роди, Боже, сливи, Роди, Боже, сливи,
Щоб були щасливі, щоб були щасливі.

Сію, вію, посіваю, з Новим роком
(З новим щастям) вітаю.

Шкода, що вже не повернути цю епоху...

Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло,
Щоб в кишені шелестіло.
Сію густо, перехресно,
На добробут людям чесним,
Промовляю з кожним кроком
З новим щастям, з Новим роком.

Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик, щедрик,
З кожної хати луна
Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик (дай гроші),
Щедрик-щедрик, щедрик (відчиняй),
Завжди в моді в народі оцей бенгер.

Мем Чоткого паци - фото 379614
Мем Чоткого паци

Слухайте також: Сучасні версії пісні Щедрик, щедрик, щедрівочка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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