На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Завжди в моді: Чоткий Паца випустив сучасну версію пісні Щедрик
-
- 14
Українські блогери YouТube-каналу "Чоткий Паца" в новій пародії переспівали традиційну різдвяну пісню "Щедрик". Дивіться кліп на сучасну версію щедрівки!
Нову пародію "Чоткий Паца" зняли на пісню "Yung Hefner" від Моргенштерна. І хоча за основу взятий кліп скандального російського блогера, відео "Паци" присвячене українським традиціям.
Це цікаво: Пародія Чоткий Паца – Попа, как у Ким
Автори переспівали відому щедрівку на сучасний лад. "Щедрик-щедрик" в тренді вже більше ніж 1000 років, а наскільки довго затримається в трендах сучасна культура?" – замислюються над питанням блогери. Ми впевнені, що творчість Моргенштерна забудуть скоро, а народна українська творчість буде в тренді завжди!
Текст і слова "Щедрика" від Чоткого Паци
Так паскудно (негоже),
Промайнули вже свята. Самота....
Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик, щедрик,
З кожної хати луна
Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик (дай гроші),
Щедрик-щедрик, щедрик (відчиняй),
Завжди в моді в народі оцей бенгер.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар увесь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Роди, Боже, жито, роди, Боже, жито,
На новеє літо, на новеє літо.
Роди, Боже, сливи, Роди, Боже, сливи,
Щоб були щасливі, щоб були щасливі.
Сію, вію, посіваю, з Новим роком
(З новим щастям) вітаю.
Шкода, що вже не повернути цю епоху...
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло,
Щоб в кишені шелестіло.
Сію густо, перехресно,
На добробут людям чесним,
Промовляю з кожним кроком
З новим щастям, з Новим роком.
Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик, щедрик,
З кожної хати луна
Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик (дай гроші),
Щедрик-щедрик, щедрик (відчиняй),
Завжди в моді в народі оцей бенгер.
Слухайте також: Сучасні версії пісні Щедрик, щедрик, щедрівочка
-
12:57Жінкам чи чоловікам: кому більше потрібен сон
-
12:52Завжди в моді: Чоткий Паца випустив сучасну версію пісні Щедрик
-
12:36Бульварні жахіття: Місто ангелів: трейлер нового серіалу від Showtime
-
11:54Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі
-
11:39LINDEMANN – Ach so gern: фронтмен Rammstein випустив кліп, знятий одним кадром (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:26Нові київські евакуатори забирають авто за рекордні 2 хвилини: відеофакт
-
10:56Юна візажистка з Данії прославилась через брови
-
10:15Фейк або правда: Вгадай новину за заголовком
-
09:55Переваги тривалого шлюбу: чоловік розвеселив мережу лайфхаком
-
09:29Морбіус: трейлер нового фільму Marvel з Джаредом Лето
-
08:54Як зберегти красу і продовжити молодість: легкі поради
-
08:28Як ТРЦ Ocean Plaza в Києві залило окропом: приголомшливі фото і відео
-
07:59Дантес показав гаряче пляжне фото з Дорофєєвою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:31Українці купили рекордну кількість старих авто
-
07:15Погода в Україні на Василя: прогноз на 14 січня
-
07:00Старий Новий рік 2020: що можна і не можна робити у свято
- 13 січня
-
21:49Чому світяться очі: феномен вперше зняли на фото
-
21:31Samsung представив незвичайного робота-помічника
-
21:1514 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Леся Нікітюк у купальнику показала ідеальні форми
-
20:18Фарго: вийшов трейлер четвертого сезону серіалу
-
19:56Принци Вільям і Гаррі відверто розповіли про свої стосунки
-
19:44Сексуальний день Валентина: Rihanna підкорила фото у білизні
-
10:15Фейк або правда: Вгадай новину за заголовком
-
08:28Як ТРЦ Ocean Plaza в Києві залило окропом: приголомшливі фото і відео
-
07:15Погода в Україні на Василя: прогноз на 14 січня
- 13 січня
-
21:31Samsung представив незвичайного робота-помічника
-
19:05Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
-
18:00Щедрик, щедрик, щедрівочка: текст і сучасні версії пісні від зірок
-
16:21Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
-
12:14Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
-
07:26Погода в Україні 13 січня: точний прогноз по містах
- 12 січня
-
21:25Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за 2019 рік
-
19:45Дівчина тижня: порнозірка Райлі Рід, яка відправить тобі голе фото за однієї умови (18+)
-
17:25Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера
-
14:50Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Як швидко схуднути після свят: поради дієтологів
-
08:19Погода в Україні 12 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 11 січня
-
21:24Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото
-
19:21Українець на висоті 6377 метрів встановив незвичайний світовий рекорд
-
17:04Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу
-
14:06Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії
-
12:05Знахідка для водіїв! Чому в салоні автівки слід зберігати котячий наповнювач
-
10:44Перше місячне затемнення 2020: з'явились дивовижні фото Вовчого місяця
-
08:18Погода в Україні 11 січня: точний прогноз по містах
- 10 січня
-
21:2111 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Як після свят відновити режим сну: прості поради