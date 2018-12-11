Фантастичні фотоманіпуляції Мартіни Стіпан, які заворожують

Талановита художниця перетворює звичайні знімки у кадри з фантастичних фільмів, від яких перехоплює подих. Зацініть!

Знайомтесь, Мартіна Стіпан (Martina Stipan) – 21-річна графічна дизайнерка та цифрова художниця, яка живе та працює у словенському місті Марибор. У вільний час дівчина створює справжню казку, редагуючи звичайні знімки так, що вони починають нагадувати кадри з фантастичного кіно. Це варто побачити:

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Джерело всіх фото: instagram.com/martinastipan

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