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Фантастичні фотоманіпуляції Мартіни Стіпан, які заворожують

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Казковий світ у роботах Мартіни Стіпан - фото 1
Казковий світ у роботах Мартіни Стіпан / instagram.com/martinastipan

Талановита художниця перетворює звичайні знімки у кадри з фантастичних фільмів, від яких перехоплює подих. Зацініть!

Знайомтесь, Мартіна Стіпан (Martina Stipan) – 21-річна графічна дизайнерка та цифрова художниця, яка живе та працює у словенському місті Марибор. У вільний час дівчина створює справжню казку, редагуючи звичайні знімки так, що вони починають нагадувати кадри з фантастичного кіно. Це варто побачити:

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Фантастичні фотоманіпуляції Мартіни Стіпан, які заворожують - фото 294467

Джерело всіх фото: instagram.com/martinastipan

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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