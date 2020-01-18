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Найкращі напої для ідеальної фігури

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Пийте і худніть - фото 1
Пийте і худніть / lifehacker

Не тільки їжа допомагає нам скидати зайві кілограми, але і напої. Якщо ви хочете скоріше схуднути, експерти радять звернути увагу на ромашковий чай і не тільки.

Вживання ромашкового чаю підвищує рівень нейротрансмітера гліцину в організмі. Ця речовина сприяє швидкому засипанню.

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Також напій стабілізує цукор, що допомагає забезпечити втрату ваги. Експерти рекомендували приймати ромашковий чай в гарячому вигляді. Питна вода – це універсальний напій для схуднення. Вона прискорює обмін речовин в організмі, сприяє виведенню всього зайвого з організму, що і необхідно для стрункості.

Фахівці відносять до напоїв, що сприяють схудненню і кефір. Пробіотики, які входять до його складу, впливають на кишковий мікробіом, підвищуючи кількість здорових бактерій. В результаті діяльності мікроорганізмів поліпшується травлення, ефективніше засвоюються вітаміни і корисні речовини.

Найкращі напої для ідеальної фігури - фото 380501

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Джерело: lifehacker
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