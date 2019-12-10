Найкращі місця для подорожей у 2020 році

Туристичний портал Travel and Leisure перерахував напрямки, які найбільше підходять для подорожей у 2020 році. При складанні списку були враховані відгуки про нові відкриті готелі і ресторани, переваги користувачів соцмережі Instagram і думки експертів.

Відповідний список був опублікований на офіційному сайті видання. Рейтинг найкращих місць, які варто відвідати в наступному році очолила столиця Ефіопії Аддіс-Абеба. Зокрема, мандрівникам пропонують там оглянути колишню імператорську резиденцію – палац Менелика – і Центр сучасного мистецтва з експонатами африканських майстрів і екологічними проєктами, а також оцінити оновлений місцевий аеропорт.

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На другому місці виявилося древнє місто Арекіпа в Перу. За словами видання, там можна розміститися в унікальному гостьовому будинку поруч з церквою Святого Августина і побачити три вулкани – Чачані, Місті і Пічу-Пічу.

Також, на думку експертів, обов'язково необхідно ознайомитися з містом Ашвілл, що розташоване в штаті Північна Кароліна (США) – воно займає третє місце рейтингу. Приїжджих зможуть зацікавити кулінарні традиції і гастрономічні фестивалі міста.

В першу десятку найкращих для подорожей місць потрапили також Австрія, північний штат Мексики Нижня Каліфорнія, Барбадос, Пекін, Гаваї, Ботсвана і Бостон.

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