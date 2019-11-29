Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Найкращі кліпи десятиліття за версією IndieWire

  • 6
Кадр з кліпу Formation - фото 1
Кадр з кліпу Formation / indiewire

Видання Indiewire склало список найкращих музичних кліпів десятиліття. Всього до переліку включили 25 відео.

Трійку лідерів замикає кліп Girl Walk // All Day від режисера Джейкоба Крупника. У восьмихвилинному відео показані герої, які виконують різні танцювальні стилі. Кліп, який швидше можна назвати документальним музичним фільмом, вийшов у 2011 році і був приурочений до альбому діджея Girl Talk.

І ще: MELOVIN - Вітрила: слухайте новий спільний хіт співака із акторкою серіалу Новенька

На другому місці опинився кліп Бейонсе на пісню Formation. Співачка випустила кліп за день до виступу на Супербоулі разом з групою Coldplay в 2013 році. Відео присвячується боротьбі з жорстокістю поліцію, наслідків урагану Катріна, а також прав чорношкірих жінок в Америці.

Перше місце зайняв кліп This Is America Дональда Гловера, відомого як Childish Gambino. Режисером відео виступив Хіро Мурай. Кліп також присвячений темі расової нерівності.

Серед інших кліпів, які увійшли до списку, є відео таких виконавців, як DJ Shadow, Robyn, Kendrick Lamar, Young Thug, Rob Сantor, Radiohead і інших. C повним переліком відео можна ознайомитися тут.

Читайте також: Слухайте шалений мегамікс зі 100 головних пісень десятиліття

Джерело: indiewire
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 689
Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
  • 26 листопада, 19:21
  • 4394
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1914819
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз