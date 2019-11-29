Найкращі кліпи десятиліття за версією IndieWire

Видання Indiewire склало список найкращих музичних кліпів десятиліття. Всього до переліку включили 25 відео.

Трійку лідерів замикає кліп Girl Walk // All Day від режисера Джейкоба Крупника. У восьмихвилинному відео показані герої, які виконують різні танцювальні стилі. Кліп, який швидше можна назвати документальним музичним фільмом, вийшов у 2011 році і був приурочений до альбому діджея Girl Talk.

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На другому місці опинився кліп Бейонсе на пісню Formation. Співачка випустила кліп за день до виступу на Супербоулі разом з групою Coldplay в 2013 році. Відео присвячується боротьбі з жорстокістю поліцію, наслідків урагану Катріна, а також прав чорношкірих жінок в Америці.

Перше місце зайняв кліп This Is America Дональда Гловера, відомого як Childish Gambino. Режисером відео виступив Хіро Мурай. Кліп також присвячений темі расової нерівності.

Серед інших кліпів, які увійшли до списку, є відео таких виконавців, як DJ Shadow, Robyn, Kendrick Lamar, Young Thug, Rob Сantor, Radiohead і інших. C повним переліком відео можна ознайомитися тут.

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