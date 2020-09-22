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Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто

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Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто - фото 1

Подружжя з Нідерландів збудувало незвичайний гараж для своїх двох автомобілів – Jaguar XJS і Jaguar XJ. Пара хотіла, щоб машини були постійно у зоні уваги людей і замовили в архітекторів проєкт розробки індивідуального приміщення для авто.

Так, ідея сімейної пари полягала в тому, щоб для автомобілів зробили безпечний гараж, який одночасно з цим служив би виставковим залом. З вулиці машинами повинні були милуватися перехожі, а з боку двору – самі власники.

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У підсумку, архітектори зробили гараж з трикутним асиметричним дахом і панорамними вікнами з двох сторін. Усередині встановили електричний підйомник, за допомогою якого можна підіймати автомобіль. У гаражі поміщається одна машина – це було зроблено для того, щоб чоловік і жінка по черзі могли виставляти на огляд свої улюблені Jaguar.

Також у приміщенні є прибудова – її можна використовувати як зону відпочинку або кабінет. Ще одна цікава деталь – стулки вікон гаража зроблені у вигляді решітки радіатора з логотипом марки Jaguar.

Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто - фото 426618

Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто - фото 426622

Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто - фото 426623

Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто - фото 426624

Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто - фото 426625

Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто - фото 426619
Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто - фото 426621
Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто - фото 426620

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Джерело: robbreport
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