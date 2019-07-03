Мережу підірвав штраф водієві Mercedes на скляному мосту в Києві

Водія Mercedes GL 500, який 17 червня вирішив покатати дівчат по новому київському пішохідному мосту зі скляними майданчиками для огляду, притягнули до адміністративної відповідальності. Проте водій так і не з'явився у відділок для дачі пояснень. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Відзначимо, що 25-річного Микиту неодноразово "запрошували" на розгляд справи про його правопорушення, в тому числі і за допомогою рекомендаційного листа. Але герой так і не з'явився.

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Водія Mercedes GL 50 притягнули до адміністративної відповідальності

Таким чином, рішення було винесено без його участі. Порушника притягнуто до адмінвідповідальності відразу за двома статтями: ч. 4 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами), а також ч. 1 ст. 122 (Порушення встановленого для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками).

Перша стаття передбачає штраф у розмірі 510 грн, друга – 255 грн. Також автохаму нарахували 50 штрафних балів (після 150 балів автомобілісти отримують покарання).

Користувачі мережі вдосталь посміялися над настільки сміховинним штрафом для водія, який наробив стільки шуму і прославився чи не на всю країну. Коментатори називають цю суму "квитком на міст":

Можна їздити. Трохи дорогий атракціон, але що не зробиш заради лайків

Для чувака, який їздить на позашляховику Мерседес – такий штраф сміх, а для любителів куражу – квиток на атракціон "Міст Педаліка".

Плював він на поліцію, суд, закон і всіх нас. Нехай би місяць вулиці підмітав.

От молодці. Вже він це на все життя запам'ятає. Він тепер і за кермо не сяде.

Шикарний штраф в 510 грн = квиток на міст!

Я теж хочу покататися на мосту за таку суму.

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