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Французьку булочку визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО

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Французьку булочку визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО - фото 1

Організація ООН з питань культури внесла багет у список світової нематеріальної спадщини, шануючи традиції випікання французького хліба.

Серед інших претендентів нематеріальної спадщини людства у Франції були також паризькі дахи з цинку та фестиваль вина Юра. Втім, багет вважається справжнім символом Франції вже більше, ніж 100 років, як і Ейфелева вежа, тому перше місце заслужено віддали йому.

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Французький багет виготовляється з пшеничного борошна, води, дріжджів, солі. Таємниця гарного вигляду багета полягає в тому, що перед випіканням тісто має постояти від 15 до 20 годин при температурі від 4 до 6 градусів.

Французьку булочку визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО - фото 518381

Також у Франції щороку відбуваються загальнонаціональні конкурси з випічки французької булочки. Відтак випікається понад 6 мільярдів багетів.

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