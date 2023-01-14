Французьку булочку визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО

Організація ООН з питань культури внесла багет у список світової нематеріальної спадщини, шануючи традиції випікання французького хліба.

Серед інших претендентів нематеріальної спадщини людства у Франції були також паризькі дахи з цинку та фестиваль вина Юра. Втім, багет вважається справжнім символом Франції вже більше, ніж 100 років, як і Ейфелева вежа, тому перше місце заслужено віддали йому.

Читайте також: Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати цибулевий суп: рецепт від шеф-кухаря

Французький багет виготовляється з пшеничного борошна, води, дріжджів, солі. Таємниця гарного вигляду багета полягає в тому, що перед випіканням тісто має постояти від 15 до 20 годин при температурі від 4 до 6 градусів.

Також у Франції щороку відбуваються загальнонаціональні конкурси з випічки французької булочки. Відтак випікається понад 6 мільярдів багетів.

Нагадаємо: Борщ визнали українською нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО