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Найкраща страва осені: вершковий крем-суп з гарбуза

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Гарбузовий крем-суп - фото 1
Гарбузовий крем-суп / gettyimages

Яскравий, золотий і сонячний гарбузовий крем-суп, який тільки одним своїм виглядом піднімає настрій! Готується суп з гарбуза дуже швидко, він багатий вітамінами і потішить своїм ніжним вершковим смаком!.

Нам знадобиться:

  • гарбуз (м'якоть) 1 кг
  • вода 1-1,2 л
  • ріпчаста цибуля 1 шт
  • часник 1-2 зубчики
  • вершкове масло 30-50 г
  • вершки (20-30%) 100 мл
  • рослинна олія 2 ст.л.
  • бекон для подачі (за бажанням) 100 г
  • цукор 1/3 ч.л.
  • сіль
  • мелений перець

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  1. Гарбуз вимити, обсушити, розрізати навпіл, потім нарізати великими шматками. Зрізати грубу шкірку і видалити нутрощі з насінням. Нарізати м'якоть кубиками.
  2. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Часник очистити і дрібно порубати. У каструлі (або сотейнику) розігріти вершкове масло з рослинним, викласти цибулю, злегка посолити, поперчити і обсмажити на повільному вогні, до прозорості. Покласти часник і обсмажити з цибулею 1 хвилину.
  3. Додати кубики гарбуза, посипати щіпкою цукру і обсмажувати, зрідка помішуючи, 5-6 хвилин. Влити 1-1,2 літра води і довести до кипіння. Варити при слабкому кипінні близько 20 хвилин, поки гарбуз не стане м'якою.
  4. Суп перебити блендером. Влити вершки, за смаком приправити сіллю, перцем, і перемішати. Смачного!
Найкраща страва осені: вершковий крем-суп з гарбуза - фото 433379

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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