KHAYAT – Говорила: слухай нову пісню онлайн

Популярний український співак KHAYAT випустив новенький трек "Говорила". Знайомі мотиви та лірична композиція про нещасне кохання припали до душі шанувальникам. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

22-річний KHAYAT, який відрізняється від колег по шоу-бізу оригінальною манерою виконання, потішив прихильників свіжим треком "Говорила". Композиція у традиційному для виконавця стилі стала його першою новинкою у цьому році.

І ще: Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою

"Ми живемо у світі, де плітки та обман стали невід‘ємною частиною нашого буденного життя. "Говорила" - це не персоніфікована історія, а погляд зі сторони на типову життєву ситуацію, де я виступаю у ролі оповідача. Пісня пройнята ідеєю про те, що щастя любить тишу та правду, але я впевнений, що кожен з вас побачить свій особистий сенс крізь призму власних спостережень та досвіду", – поділився сам співак.

KHAYAT – Говорила, слухати пісню онлайн:

Текст пісні KHAYAT – Говорила:

1.Говорила мати

Не ходи гуляти

Ой тікала з хати

Як поляже спати

Говорила мила

Ходе поле оре

А на тому полі

Коїлося горе

(Х2)

Забуде, забуде

Бо не одну любе

Бо не одну любе

А тебе загубе

Забуде, забуде

Бо не одну любе

Бо не одну любе

Не любе

Приспів (Х2)

Говорила, говорила

Говорила оу оу оуууу

Не любила, не любила

Воу оу оу оуууу

2.Говорили люди

Ти була усюди

Ти була усюди

Що ж то з нами буде

Нехай тебе люба

Інший приголубе

Інший приголубе

Опісля забуде

(Х2)

Забуде, забуде

Бо не одну любе

Бо не одну любе

А тебе загубе

Забуде, забуде

Бо не одну любе

Бо не одну любе

Не любе

Приспів (Х2)

Говорила, говорила

Говорила оу оу оуууу

Не любила, не любила

Воу оу оу оуууу

Говорила, говорила, говорила, оу оу оуууу

Не любила, не любила воу оу оу оуууу

Приспів (Х2)

Говорила, говорила

Говорила оу оу оуууу

Не любила, не любила

Воу оу оу оуууу

Читайте також: Все пробачати: Dan Balan та Оксана Муха випустили кліп, який розчулює до сліз