На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
KHAYAT – Говорила: слухай нову пісню онлайн
-
- 9
Популярний український співак KHAYAT випустив новенький трек "Говорила". Знайомі мотиви та лірична композиція про нещасне кохання припали до душі шанувальникам. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
22-річний KHAYAT, який відрізняється від колег по шоу-бізу оригінальною манерою виконання, потішив прихильників свіжим треком "Говорила". Композиція у традиційному для виконавця стилі стала його першою новинкою у цьому році.
І ще: Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
"Ми живемо у світі, де плітки та обман стали невід‘ємною частиною нашого буденного життя. "Говорила" - це не персоніфікована історія, а погляд зі сторони на типову життєву ситуацію, де я виступаю у ролі оповідача. Пісня пройнята ідеєю про те, що щастя любить тишу та правду, але я впевнений, що кожен з вас побачить свій особистий сенс крізь призму власних спостережень та досвіду", – поділився сам співак.
KHAYAT – Говорила, слухати пісню онлайн:
Текст пісні KHAYAT – Говорила:
1.Говорила мати
Не ходи гуляти
Ой тікала з хати
Як поляже спати
Говорила мила
Ходе поле оре
А на тому полі
Коїлося горе
(Х2)
Забуде, забуде
Бо не одну любе
Бо не одну любе
А тебе загубе
Забуде, забуде
Бо не одну любе
Бо не одну любе
Не любе
Приспів (Х2)
Говорила, говорила
Говорила оу оу оуууу
Не любила, не любила
Воу оу оу оуууу
2.Говорили люди
Ти була усюди
Ти була усюди
Що ж то з нами буде
Нехай тебе люба
Інший приголубе
Інший приголубе
Опісля забуде
(Х2)
Забуде, забуде
Бо не одну любе
Бо не одну любе
А тебе загубе
Забуде, забуде
Бо не одну любе
Бо не одну любе
Не любе
Приспів (Х2)
Говорила, говорила
Говорила оу оу оуууу
Не любила, не любила
Воу оу оу оуууу
Говорила, говорила, говорила, оу оу оуууу
Не любила, не любила воу оу оу оуууу
Приспів (Х2)
Говорила, говорила
Говорила оу оу оуууу
Не любила, не любила
Воу оу оу оуууу
Читайте також: Все пробачати: Dan Balan та Оксана Муха випустили кліп, який розчулює до сліз
-
11:34Google одягнув вишиванку: що означає святковий дудл і хто його намалював
-
11:17KHAYAT – Говорила: слухай нову пісню онлайн
-
10:50Дорослий лось здивував водіїв у США: відео
-
10:19Правила безпеки для працівників офісів під час карантину: рекомендації МОЗ
-
09:50Чи варто зберігати помідори у холодильнику: відповідь учених
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
-
08:52Скандальна Кім Кардашян вразила штанами з голими сідницями (фото)
-
08:26Що буде з організмом, якщо пити багато кави
-
08:05З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом
-
07:59McLaren представив суперкар, який присвячений отруйному павуку
-
07:33Як побороти коронавірус з допомогою автомобіля та сонця: корисний лайфхак
-
07:13Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:23Американка зробила маску, на якій з'являється Карта Мародерів з Гаррі Поттера
-
21:0021 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Шкіряний OPPO Find X2 Pro пройшов тест на міцність: чохол дуже потрібен?
-
20:26Названо наслідки тривалого носіння медичної маски
-
20:00ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
19:54Чим загрожує сон на незручному ліжку
-
19:43Модель Ромі Стрейд шокувала своїми фото у юності
-
19:23Наскільки коронавірус знизив шкідливі викиди від транспорту
-
19:13Джейсон Деруло залишився без зубів через трюк з кукурудзою: відео
-
18:54Університет Кембриджу скасував усі лекції до 2021 року
-
09:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
-
07:13Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
-
20:00ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
17:30Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата
-
14:00Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка
-
12:0010 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
-
10:12Пресконференція Володимира Зеленського про перший рік президентства: онлайн
-
09:17Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня
-
07:14Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні
- 19 травня
-
21:31Швидкий оргазм і нові відчуття: чому чоловіки і жінки люблять позу 69
-
20:12Dancing Lasha Tumbai зазвучала по-новому: Go-A виконали крутий кавер на хіт Сердючки
-
18:01Притула рекомендує: ТОП захопливих книжок, які варто прочитати кожному
-
15:00Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя
-
13:10Автоцивілка в додатку ДІЯ: відповіді на найпоширеніші запитання водіїв
-
11:29У Києві показали гігантську чергу на автобус з висоти пташиного польоту
-
09:34Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня
-
07:14Погода в Україні 19 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 18 травня
-
20:00ТОП-5 фільмів про вечірки: комедії про дозвілля, які варто побачити
-
17:00День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн
-
15:00Послаблення карантину в Києві з 22 травня: що запрацює на другому етапі
-
13:05Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото
-
09:41Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня
-
07:26Погода в Україні 18 травня: точний прогноз на понеділок
- 17 травня
-
21:49У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)