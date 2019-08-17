Гарячі хіти серпня: нова популярна музика тижня

Популярна музика заряджає настроєм, змушує танцювати, підспівувати та просто насолоджуватись життям! Слухай онлайн плейлист нових пісень тижня від Радіо МАКСИМУМ, який точно додасть енергії.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко встигнути запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у темі та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики за початок серпня від Радіо МАКСИМУМ!

Хіти минулого тижня слухай тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Miley Cyrus - Slide Away (Audio)

Taylor Swift - Lover (Lyric Video)

Sam Smith - How Do You Sleep? (Acoustic / Visualiser)

Bea Miller - feel something

PVRIS - Hallucinations (Official Music Video)

Gabrielle Aplin & JP Cooper - Losing Me (Official Video)

You Me At Six - What's It Like (Official Video)

Middle of Somewhere

Kaskade, Meghan Trainor - With You (Official Video)

Maren Morris - The Bones

Elderbrook & Rudimental - Something About You (Official Video)

Jonas Brothers - Only Human

Normani - Motivation (Official Video)

ROSALÍA, Ozuna - Yo x Ti, Tu x Mi (Official Video)

6LACK, Khalid - Seasons (Official Music Video)

Jorja Smith - Be Honest (feat. Burna Boy)

SAINt JHN - "Anything Can Happen (ft. Meek Mill)"

Lewis Capaldi - Hold Me While You Wait (Interlude Session)

MACKLEMORE - SHADOW (FEAT. IRO) [FROM SONGLAND]

MUNA - Stayaway (Official Video)

Daughtry - As You Are (Official Video)

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