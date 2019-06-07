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Найкорисніший напій у спеку: ви здивуєтеся

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Експерти рекомендують щодня випивати склянку свіжовичавленого соку - фото 1
Експерти рекомендують щодня випивати склянку свіжовичавленого соку / racurs

Звичка пити в спеку крижані напої може викликати спазм шлунка, а вгамовувати спрагу краще теплими трав'яним або зеленим чаєм.

У спекотну погоду чудово втамовує спрагу слабо заварений теплий чай. У нього добре вичавити часточку лимона або апельсина: це тільки поліпшить його властивості.

І ще: В Україні у найближчі дні очікується спека до +34°

Теплий трав'яний або зелений чай допоможуть регуляції температури тіла і навіть знизить її на градус-півтора, що допоможе роботі внутрішніх органів і підвищить працездатність. Також влітку бажано пити ледь теплі відвари і настої з лікарських рослин, наприклад, з плодів шипшини і листочків м'яти. У відвар можна додати скибочку лимона або ложечку меду для смаку. При проблемах з судинами і тиском рекомендується чай з листя брусниці, який слід пити по половині склянки між прийомами їжі і протягом дня.

Також експерти рекомендують щодня випивати склянку свіжовичавленого соку або ягідного смузі, бо вони містять величезну кількість вітамінів і мікроелементів, які організм втрачає разом з потом.

Найкорисніший напій у спеку: ви здивуєтеся - фото 332645

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Джерело: segodnya
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