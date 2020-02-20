Найкорисніші продукти для здоров'я очей

Людина має 5 відчуттів, але зір, поза всяких сумнівів, можна назвати найціннішим. Як його зберегти?

Яйця. Вони містять вітамін А, лютеїн і цинк, які дуже важливі для здоров'я очей.

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Риба. Форель і інші види жирної риби містять кислоти Омега-3, дуже потрібні для підтримки здоров'я сітківки в задній частині ока. Крім того, здорові жири запобігають сухості очей.

Сухофрукти і горіхи. Мигдаль, родзинки – справжній еліксир здоров'я очей. Волокна і вітаміни в цих продуктах прискорюють процеси травлення і позбавляють токсинів в організмі. Таким чином вирішуються деякі проблеми із зором.

Апельсини. Вітамін С дуже важливий для здоров'я очей. Переважно він міститься в цитрусових на кшталт апельсинів, і в овочах. Цей вітамін вносить свій внесок в здоров'я кровоносних судин очей.

Морква. Найбагатше джерело вітаміну А і бета-каротину. Саме ці інгредієнти запобігають інфекції очей і інші дуже серйозні розлади.

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