Найгірший дизайн кухонь, який ви могли уявити: епічні фото

Кухня часто стає особливим місцем, адже тут за столом може збиратися вся родина. Однак дизайнери цих кухонь надто креативно підійшли до обладнання та оформлення. Нова мода чи дурна випадковість?

Їжа, сім'я та веселощі - саме ці три слова описують ідеальну кухню, але ці кімнати важко назвати такими. Вибагливий та незвичайний дизайн кухонь змушує людей кілька разів придивлятися до фото, а також добре думати над ремонтом у власному домі. Деякі деталі дивують, адже як хтось міг не побачити таких очевидних недоліків? Готові до артхаусу на кухнях?

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