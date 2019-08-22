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Найдивніші ванні кімнати, які викликають чимало питань: епічні фото

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Дивні ванні кімнати - фото 1
Дивні ванні кімнати

Дизайн ванної кімнати не завжди буває лаконічним, адже деякі люди перетворюють цю доволі інтимну зону у справжній витвір дивного мистецтва. Зібрали найхимерніші та найкумедніші фото туалетів у мережі.

Ванна кімната навряд чи може вважатись якоюсь особливою, тому рідко запам'ятовується своїм дизайном. Але трапляється таке, що архітектори втілюють найшаленіші мрії, забуваючи про те, для чого потрібна вбиральна та як це має працювати. У мережі діляться епічними фото ванних кімнат, де щось пішло не так.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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