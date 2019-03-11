Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото

Дім, який назвали найгіршим в Австралії, отримав нових покупців, які зробили з нього помешкання мрії. Навіть розвалений трикімнатний сарайчик можна перетворити у сучасний будинок!

Старенький трухлявий будинок у штаті Квінсленд на 50 Дейтон-Роуд в Даттон-Парке ледь не офіційно називали "найгіршим домом в Австралії". Кілька років тому його навіть придбали за 668 тисяч доларів, здивувавши сусідів.

І ще: Як виглядає перше в світі картонне кафе

Однак за цей час розвалини перетворили у сучасний дім, у якому є 3 ванні кімнати, 5 спалень, велика вітальня з кухнею та навіть басейн. До слова, нові покупці також отримають бонус у вигляді медіа-залу, де можуть насолоджуватись улюбленими фільмами. Щоправда, обійдеться таке сучасне диво далеко не у 700 тисяч, а в понад мільйон доларів.

Так виглядав будинок до перебудови:

А так виглядає зараз:

Джерело всіх фото: zefirka

Читайте також: Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото