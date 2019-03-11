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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото

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Найгірший будинок Австралії отримав нове життя - фото 1
Найгірший будинок Австралії отримав нове життя / zefirka

Дім, який назвали найгіршим в Австралії, отримав нових покупців, які зробили з нього помешкання мрії. Навіть розвалений трикімнатний сарайчик можна перетворити у сучасний будинок!

Старенький трухлявий будинок у штаті Квінсленд на 50 Дейтон-Роуд в Даттон-Парке ледь не офіційно називали "найгіршим домом в Австралії". Кілька років тому його навіть придбали за 668 тисяч доларів, здивувавши сусідів.

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Однак за цей час розвалини перетворили у сучасний дім, у якому є 3 ванні кімнати, 5 спалень, велика вітальня з кухнею та навіть басейн. До слова, нові покупці також отримають бонус у вигляді медіа-залу, де можуть насолоджуватись улюбленими фільмами. Щоправда, обійдеться таке сучасне диво далеко не у 700 тисяч, а в понад мільйон доларів.

Так виглядав будинок до перебудови:

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313181

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313191

А так виглядає зараз:

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313182

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313183

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313184

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313185

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313186

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313187

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313188

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313189

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313190

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313192

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313193

Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото - фото 313194

Джерело всіх фото: zefirka

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Джерело: zefirka
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