Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото

  • 22
Як насправді виглядає Багдад та Ірак - фото 1
Як насправді виглядає Багдад та Ірак / unusualtraveler.com

Талановитий фотограф відвідав Ірак та показав, як виглядає країна очима звичайного туриста. Це варто побачити!

Знайомтесь, Крістіан Ліндгрен (Christian Lindgren) – норвезький мандрівник, який за свої 29 років відвідав більше країн, аніж люди можуть порахувати. Нещодавно йому вдалось зробити туристичну візу до Багдада, який вважався одним із найнебезпечніших міст на Землі.

І ще: Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі

"Після моєї першої поїздки у Дамаск і в Сирію у 2017 році я маю великі сумніви щодо того, що я чую та читаю у ЗМІ, тому після кількох місяців очікування я нарешті отримав візу для Іраку, схвалену на початку лютого 2019. Медіа поширюють страх, тому я мандрую, щоб знайти істину та щастя", – відзначив Крістіан.

Ось як виглядає Багдад очима туриста:

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313102

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313103

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313104

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313105

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313106

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313107

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313108

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313109

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313122

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313118

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313110

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313111

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313112

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313113

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313114

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313115

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313116

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313117

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313119

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313120

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313121

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313123

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313124

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313125

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313126

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313127

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313128

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313129

Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото - фото 313130

Джерело всіх фото: unusualtraveler.com

Читайте також: Не для туристів: занедбані місця Португалії, які повертає природа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 1184
Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
  • 09 березня, 21:23
  • 1026
Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна
  • 08 березня, 21:40
  • 328
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл