На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото
-
- 22
Талановитий фотограф відвідав Ірак та показав, як виглядає країна очима звичайного туриста. Це варто побачити!
Знайомтесь, Крістіан Ліндгрен (Christian Lindgren) – норвезький мандрівник, який за свої 29 років відвідав більше країн, аніж люди можуть порахувати. Нещодавно йому вдалось зробити туристичну візу до Багдада, який вважався одним із найнебезпечніших міст на Землі.
І ще: Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі
"Після моєї першої поїздки у Дамаск і в Сирію у 2017 році я маю великі сумніви щодо того, що я чую та читаю у ЗМІ, тому після кількох місяців очікування я нарешті отримав візу для Іраку, схвалену на початку лютого 2019. Медіа поширюють страх, тому я мандрую, щоб знайти істину та щастя", – відзначив Крістіан.
Ось як виглядає Багдад очима туриста:
Джерело всіх фото: unusualtraveler.com
Читайте також: Не для туристів: занедбані місця Португалії, які повертає природа
-
09:53Науковці дізналися, про що найчастіше брешуть закохані
-
09:32Найгірший будинок Австралії перетворився в ідеальне житло: фото
-
09:15Повністю оголена Астаф'єва розбурхала своїх шанувальників (18+)
-
08:54Співачка Ріта Ора вразила звабливим вбранням на концерті (18+)
-
08:31Дельфінів в Чорному морі перерахують з неба
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
08:16Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:55Експерти розповіли, як підготувати авто до весни
-
07:33Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото
-
07:15Похолодання близько: прогноз погоди на 11 березня
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 10 березня
-
21:50Голос країни 9 сезон 8 випуск: хто покинув проект після перших вокальних боїв
-
21:46Яким має бути пульс залежно від віку
-
21:19Стала відома ціна смартфона Xiaomi Redmi 7
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:43KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі
-
20:18Найлінивіші ліниві вареники: крутий рецепт
-
19:46Могилевська заінтригувала еротичними знімками з молодим співаком
-
19:12Як довгий сон на вихідних впливає на обмін речовин
-
18:43Леся Нікітюк зачарувала новим образом з яскравою помадою
-
18:11Україна виборола золото на чемпіонаті світу з біатлону
-
17:49Песик усміхнувся, коли дізнався, що його заберуть з притулку: відео
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
-
16:5010 тисяч кроків: чи справді корисно стільки ходити щодня
-
16:16Негайно видаліть ці додатки зі свого телефону
-
07:55Експерти розповіли, як підготувати авто до весни
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 10 березня
-
21:50Голос країни 9 сезон 8 випуск: хто покинув проект після перших вокальних боїв
-
20:43KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
-
15:27Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:22Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути
-
08:31Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram
-
07:05Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами
- 09 березня
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
21:29Названі претенденти на звання Автомобіль року
-
21:00Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
16:58У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок
-
14:14Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
-
12:45Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурту
-
10:15Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
-
09:17Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки
- 07 березня
-
22:22Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
21:12Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5