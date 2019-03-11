Багдад і Південний Ірак очима туриста: вражаючі фото

Талановитий фотограф відвідав Ірак та показав, як виглядає країна очима звичайного туриста. Це варто побачити!

Знайомтесь, Крістіан Ліндгрен (Christian Lindgren) – норвезький мандрівник, який за свої 29 років відвідав більше країн, аніж люди можуть порахувати. Нещодавно йому вдалось зробити туристичну візу до Багдада, який вважався одним із найнебезпечніших міст на Землі.

І ще: Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі

"Після моєї першої поїздки у Дамаск і в Сирію у 2017 році я маю великі сумніви щодо того, що я чую та читаю у ЗМІ, тому після кількох місяців очікування я нарешті отримав візу для Іраку, схвалену на початку лютого 2019. Медіа поширюють страх, тому я мандрую, щоб знайти істину та щастя", – відзначив Крістіан.

Ось як виглядає Багдад очима туриста:

Джерело всіх фото: unusualtraveler.com

Читайте також: Не для туристів: занедбані місця Португалії, які повертає природа