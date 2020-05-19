Найгірші звички знаків Зодіаку, які всіх дратують

Деякі особливості характеру та звички можуть не лише не приносити користь, а й шалено дратувати інших людей. Астрологи розповіли про те, що бісить оточення у різних знаках Зодіаку.

Овен: постійно перебиває у розмові. Якщо людям цього знаку є що сказати, то вони не будуть вичікувати завершення думки іншої людини. До того ж, ця звичка часто проявляється навіть у найменш доречних ситуаціях.

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Телець: марнотратство. Цим людям потрібно постійно щось купувати, щоб покращити своє самопочуття. До того ж, вони ще й пишаються своїми покупками, які не завжди бувають виправдані.

марнотратство. Цим людям потрібно постійно щось купувати, щоб покращити своє самопочуття. До того ж, вони ще й пишаються своїми покупками, які не завжди бувають виправдані. Близнюки : брак такту. Такі люди обожнюють давати поради щодо покращення життя інших, але частенько бувають надто необережними у своїх словах. Випадкова образа, надто різкий жарт чи кілька слів тоді, коли їх не просять, часто стають причиною погіршення стосунків.

: брак такту. Такі люди обожнюють давати поради щодо покращення життя інших, але частенько бувають надто необережними у своїх словах. Випадкова образа, надто різкий жарт чи кілька слів тоді, коли їх не просять, часто стають причиною погіршення стосунків. Рак: постійні скарги. Ці відкриті люди інколи діляться надто великою кількістю особистого з іншими людьми, тож це може виглядати, як скарга на власне життя. Звісно ж, інколи й самі Раки винні у ситуації, але часто все не так погано.

Лев: самозакоханість. Вони настільки впевнені у власній досконалості, що їм бракує самоіронії. До того ж, їм хочеться постійної уваги, а неприязнь викликає справжній шок.

самозакоханість. Вони настільки впевнені у власній досконалості, що їм бракує самоіронії. До того ж, їм хочеться постійної уваги, а неприязнь викликає справжній шок. Діва: самокритика. Це саме той випадок, коли, здавалося б, хороша риса насправді відштовхує людей. Вони неймовірно багато вимагають від себе і від інших, що інколи навіть перегинають палку.

самокритика. Це саме той випадок, коли, здавалося б, хороша риса насправді відштовхує людей. Вони неймовірно багато вимагають від себе і від інших, що інколи навіть перегинають палку. Терези: звичка погоджуватись. Їм надто складно відмовляти людям, а також висловлювати претензії, тож від цього страждають власні інтереси. А кому до вподоби напружені та роздратовані Терези?

звичка погоджуватись. Їм надто складно відмовляти людям, а також висловлювати претензії, тож від цього страждають власні інтереси. А кому до вподоби напружені та роздратовані Терези? Скорпіон: саркастичність. Хитрість та зловтішність цього знаку інколи вражає, а сарказм став їхнім стилем життя. Їм легше підколоти когось, поманіпулювати ситуацією, аби досягнути успіхів.

Стрілець: любов сперечатись. Їм навіть не потрібна серйозна причина чи тема для суперечки. Чим гучніше та гнівніше, тим краще. До того ж, про аргументацію чи дипломатичність можна забути.

Козеріг : честолюбність. Вони завжди прагнуть стати кращими, наблизитись до ідеалу. Але часто таке хороше бажання супроводжується зарозумілістю.

: честолюбність. Вони завжди прагнуть стати кращими, наблизитись до ідеалу. Але часто таке хороше бажання супроводжується зарозумілістю. Водолій: провокативна поведінка. Цей знак дуже не любить поводитись грубо, але з радістю створює всі умови для того, щоб навколо люди починали кипіти від гніву. Для них це розвага, яка приносить їм задоволення у цьому нудному світі.

провокативна поведінка. Цей знак дуже не любить поводитись грубо, але з радістю створює всі умови для того, щоб навколо люди починали кипіти від гніву. Для них це розвага, яка приносить їм задоволення у цьому нудному світі. Риби: ненадійність. З усіх недоліків Риб саме цей викликає найбільше негативу в оточення, адже вони не готові відстоювати навіть власні інтереси. Зате інфантильність та бажання домінувати перегинає всі норми.

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