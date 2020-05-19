Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Найгірші звички знаків Зодіаку, які всіх дратують
-
- 236
Деякі особливості характеру та звички можуть не лише не приносити користь, а й шалено дратувати інших людей. Астрологи розповіли про те, що бісить оточення у різних знаках Зодіаку.
- Овен: постійно перебиває у розмові. Якщо людям цього знаку є що сказати, то вони не будуть вичікувати завершення думки іншої людини. До того ж, ця звичка часто проявляється навіть у найменш доречних ситуаціях.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- Телець: марнотратство. Цим людям потрібно постійно щось купувати, щоб покращити своє самопочуття. До того ж, вони ще й пишаються своїми покупками, які не завжди бувають виправдані.
- Близнюки: брак такту. Такі люди обожнюють давати поради щодо покращення життя інших, але частенько бувають надто необережними у своїх словах. Випадкова образа, надто різкий жарт чи кілька слів тоді, коли їх не просять, часто стають причиною погіршення стосунків.
- Рак: постійні скарги. Ці відкриті люди інколи діляться надто великою кількістю особистого з іншими людьми, тож це може виглядати, як скарга на власне життя. Звісно ж, інколи й самі Раки винні у ситуації, але часто все не так погано.
- Лев: самозакоханість. Вони настільки впевнені у власній досконалості, що їм бракує самоіронії. До того ж, їм хочеться постійної уваги, а неприязнь викликає справжній шок.
- Діва: самокритика. Це саме той випадок, коли, здавалося б, хороша риса насправді відштовхує людей. Вони неймовірно багато вимагають від себе і від інших, що інколи навіть перегинають палку.
- Терези: звичка погоджуватись. Їм надто складно відмовляти людям, а також висловлювати претензії, тож від цього страждають власні інтереси. А кому до вподоби напружені та роздратовані Терези?
- Скорпіон: саркастичність. Хитрість та зловтішність цього знаку інколи вражає, а сарказм став їхнім стилем життя. Їм легше підколоти когось, поманіпулювати ситуацією, аби досягнути успіхів.
- Стрілець: любов сперечатись. Їм навіть не потрібна серйозна причина чи тема для суперечки. Чим гучніше та гнівніше, тим краще. До того ж, про аргументацію чи дипломатичність можна забути.
- Козеріг: честолюбність. Вони завжди прагнуть стати кращими, наблизитись до ідеалу. Але часто таке хороше бажання супроводжується зарозумілістю.
- Водолій: провокативна поведінка. Цей знак дуже не любить поводитись грубо, але з радістю створює всі умови для того, щоб навколо люди починали кипіти від гніву. Для них це розвага, яка приносить їм задоволення у цьому нудному світі.
- Риби: ненадійність. З усіх недоліків Риб саме цей викликає найбільше негативу в оточення, адже вони не готові відстоювати навіть власні інтереси. Зате інфантильність та бажання домінувати перегинає всі норми.
Читайте також: Життя цих знаків Зодіаку кардинально зміниться до кінця весни
Джерело: slovofraza.com
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:1120 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51У мережі показали наймодніший купальник літа 2020
-
20:42У США священник освячує парафіян за допомогою водяного пістолета: кумедні фото
-
20:23Як виглядає найбільший і найгарячіший вулкан у світі
-
20:12Dancing Lasha Tumbai зазвучала по-новому: Go-A виконали крутий кавер на хіт Сердючки
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:55Ця касирка розбагатіла на своїх пікантних фото 18+
-
19:42Чому важливо носити маски: на хом'ячках показали поширення COVID-19
-
19:20Найкорисніший напій у спеку: ви здивуєтеся
-
19:14Watermelon sugar: ексучасник One Direction порушив карантин у новому яскравому відео
-
18:53Яскраві речі, які стануть у пригоді цього літа
-
18:43Привіт, Siri: Боязнь публічних виступів усуватимуть за допомогою голосових помічників
-
18:32Уроки щастя від фінів тепер може пройти кожен, їх виклали у мережі
-
18:23Коли відкриють кінотеатри та дозволять концерти в Україні: названа попередня дата
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Продажі Dark Souls III побили черговий рекорд
-
18:08Гороскоп на 20 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Притула рекомендує: ТОП захопливих книжок, які варто прочитати кожному
-
17:54Аніта Луценко розкрила правду про інтервальне голодування
-
17:41Коли відновиться світовий авіатрафік: прогнози експертів
-
17:25Учені заявили про надзвичайну користь жувальної гумки
-
17:12OnePlus позбавить флагманського 8 Pro секретної функції
-
16:53Пишнотілу співачку зацькували за фото з целюлітом: 18+
-
16:42У Відні мешканці отримають ваучери на відвідування ресторанів
-
16:22Вчені виявили людей, несприйнятливих до коронавірусу
-
20:12Dancing Lasha Tumbai зазвучала по-новому: Go-A виконали крутий кавер на хіт Сердючки
-
18:01Притула рекомендує: ТОП захопливих книжок, які варто прочитати кожному
-
15:00Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя
-
13:10Автоцивілка в додатку ДІЯ: відповіді на найпоширеніші запитання водіїв
-
11:29У Києві показали гігантську чергу на автобус з висоти пташиного польоту
-
09:34Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня
-
07:14Погода в Україні 19 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 18 травня
-
20:00ТОП-5 фільмів про вечірки: комедії про дозвілля, які варто побачити
-
17:00День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн
-
15:00Послаблення карантину в Києві з 22 травня: що запрацює на другому етапі
-
13:05Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото
-
09:41Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня
-
07:26Погода в Україні 18 травня: точний прогноз на понеділок
- 17 травня
-
21:49У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)
-
19:20Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
-
15:51Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
-
12:25Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
-
10:22Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня
- 16 травня
-
21:52Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
-
19:22Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
13:13Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+
-
09:44Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня
-
08:13Дієтолог назвала поширену помилку при схудненні, яку допускають майже усі