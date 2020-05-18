Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 66
Гороскоп українською мовою - фото 1
Гороскоп українською мовою

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 18 – 24 травня!

Новий тиждень травня стане дуже позитивним періодом для більшості знаків Зодіаку. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370882
Гороскоп для Овна

Попереду в Овнів доволі сонячний та спокійний тиждень, сповнений позитивних емоцій та нових цілей. Спробуйте максимально якісно розпланувати найближчий час, щоб отримати можливість наблизитись до мрій та відпочити. Зараз дуже хороший період для самореалізації.

Телець

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370888
Гороскоп для Тельця

У Тельців новий тиждень травня буде легким та швидким, тому можна братись за нові справи, отримувати свіжі знання, а також не перейматись через дрібні перешкоди. Зараз у вашому житті все складатиметься якнайкраще, тому спробуйте частіше візуалізувати свої мрії.

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370880
Прогноз для Близнят

Близнюки цього тижня матимуть шанс кардинально змінити своє життя, однак для цього варто чітко зрозуміти, чого ж вам насправді хочеться. Ви можете досягнути будь-яких вершин, але з правильною мотивацією. Не час розслаблятись!

Рак

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370890
Гороскоп для Рака

Ракам цього тижня зорі принесуть шанс розширити коло друзів, а також покращити ситуацію у стосунках. Лише від вашого настрою залежить, чи буде цей час продуктивним. Звісно ж, від серйозних покупок зараз варто втриматись, адже під дією емоцій ви трішки втрачаєте голову.

Лев

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370892
Гороскоп для Лева

Левам цього тижня варто згадати про правильний відпочинок, адже перевтома точно не додасть вам сили рухатись до своїх цілей. Можливі незначні перешкоди на шляху до мрій, але вони лише допоможуть скоригувати цю дорогу і зробити її приємнішою. Менше дратуйтесь через дрібниці та спробуйте вгамувати своє бажання бути в центрі уваги.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370889
Гороскоп для Діви

Дівам цього тижня може добряче пощастити у фінансовій сфері життя, тож не сумнівайтесь у своїх силах. Також астрологи рекомендують менше довіряти чужій думці та не брати близько до серця негатив. Ваше життя лише у ваших руках.

Терези

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370886

Гороскоп для Терезів

У Терезів новий тиждень травня буде ідеальним часом для позитиву у всіх сферах життя, адже на роботі очікується приємний прогрес, а в стосунках нарешті вдасться вийти на новий рівень. Тож не втрачайте шанс насолодитись тим, що ваші мрії та бажання починають ставати реальністю.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370887
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони цього тижня мають трішки втихомирити свій егоїзм та любов критикувати, адже вони можуть добряче вдарити по вас самих. Зараз ви повинні нести добро, підтримку та хороший настрій своїм близьким. Це справді може відчутно покращити ситуацію, яка склалась у вашому житті.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370891
Гороскоп для Стрільця

Стрільців цього тижня просто переслідуватиме удача майже у всіх справах. Однак для того, щоб скористатись нею сповна, потрібно бути добрішим та уважнішим до оточення. Тож не зволікайте, складайте план дій на найближчий час та не шукайте причин відмовлятись від мрій.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370881
Гороскоп для Козерога

Цього тижня Козерогам варто уникати людей, які будуть сіяти страх та сумніви у їхніх головах. Спробуйте налаштуватись на позитивну хвилю та ігнорувати надто нав'язливі думки, адже вони справді можуть змусити вас почуватись не найкраще.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370885
Гороскоп для Водолія

Водолії зараз здатні підкорити будь-яку вершину та дістати найяскравішу зіроньку з неба, але для цього їм потрібна мотивація. Тому знайдіть спосіб надихнути себе на нові звершення, а розслаблятись будете потім.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370883
Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня можна дозволити собі плисти за течією, адже удача супроводжуватиме вас всюди. Звісно ж, це не означає, що можна нічого не робити та покладатись на долю. Зараз ваші зусилля приноситимуть значно більший результат, аніж можна очікувати.

Читайте також: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4726
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • Вчора, 12:25
  • 108
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2303138
Загрузка...
Новини